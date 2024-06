Kontuzjowanego Frenkiego de Jonga zastąpił w kadrze Holendrów Ian Maatsen, który grał w finale Ligi Mistrzów. To pokazuje siłę ich reprezentacji?

Brak De Jonga to będzie wielkie osłabienie - on od wielu lat jest mózgiem tej drużyny, reguluje tempo gry. Jeśli zaś chodzi o porównanie potencjałów, to nie ukrywajmy, że Holendrzy w szkoleniu nas wyprzedzają, a ich piłkarze trafiają hurtowo do czołowych lig w Europie. Spójrzmy jednak na siebie, bo też nie możemy narzekać, jeśli przypomnimy sobie, jak było kiedyś. W 2008 roku, kiedy byłem asystentem selekcjonera Leo Beenhakkera, pojechaliśmy na turniej bez siedmiu ważnych zawodników. Wypadli tacy, którzy odegrali znaczące role w meczach eliminacyjnych.

Reklama

Teraz mamy większy potencjał?

Za czasów Beenhakkera, kiedy graliśmy w pełnym składzie, w podstawowej jedenastce występowało czterech-pięciu graczy z ligi polskiej. Teraz na turniej nie załapali się piłkarze, występujący regularnie w lidze włoskiej. Holendrzy mogą się martwić, bo odczują brak de Jonga. To jest zawodnik ograny - i w meczach reprezentacyjnych, i w klubie.

Kto może przejąć jego rolę?

To wyrównany zespół, akcenty są równo rozłożone. Bramki w ostatnim meczu z Islandią strzelili czterej piłkarze, m.in. Virgil Van Dijk czy Wout Weghorst. Nie stracili gola, a przecież nie grał Mathijs de Ligt. Holendrzy występują w ustawieniu 4-3-3, które zmienia się na 3-4-3. Ważnymi postaciami są Nathan Ake, Tijjani Reinders, Memphis Depay czy filigranowy Xavi Simons. Ostatnio nie grał Georginio Wijnaldum. W trudnym momencie może wejść Daley Blind czy potężnie zbudowany Weghorst, który w poprzednim meczu też strzelił bramkę.

Wyniki sparingów wyglądają jak ostrzeżenie dla Polaków...

To są próbne galopy. Pamiętajmy, że w czołowych reprezentacjach większość piłkarzy jest podwójnie obciążona. Grali do końca w ligach o mistrzostwo, do tego walczyli w pucharach, a teraz będą na turnieju. Niektórzy mają w nogach po 60 spotkań. Boję się, żeby to nie były mistrzostwa odpoczynku. Każda maszyna potrzebuje chwili przerwy. Najlepsi też się męczą i teraz widzieliśmy, że Islandia ograła Anglię, Francja tylko zremisowała z Kanadą, a Hiszpanie długo męczyli się z Andorą.