Euro 2024: Złe wiadomości dla rywali Polaków. Gwiazda Barcelony nie zagra

Frenkie de Jong pisze, że teraz będzie wspierał Holandię jak zwykły kibic

„Niestety moja kostka potrzebuje więcej czasu” - dodał De Jong, który napisał też, że „jest marzeniem i największym zaszczytem reprezentować swój kraj na turnieju finałowym”. „Noszenie pomarańczowej koszulki (...) odczuwanie wsparcia całego kraju. Ale teraz będę, jak cały pomarańczowy legion, kibicować naszej drużynie z boku. Naprzód, chłopcy” - napisał De Jong.



De Jong skupi się teraz na powrocie do zdrowia przed sezonem 2024-2025. Przygotowania do kolejnego sezonu Barcelona rozpocznie w lipcu — drużyna uda się wtedy na tournée do USA.



Holandia zainauguruje udział w Euro 2024 meczem z Polską, który zostanie rozegrany 16 czerwca o godzinie 15:00. Polska reprezentacja też boryka się z urazami — ze względu na kontuzję z kadry wypadł Arkadiusz Milik, a z urazami borykają się też Taras Romańczuk i Karol Świderski. W meczu z Turcją z murawy, ze względu na łagodny uraz, zszedł też Robert Lewandowski.