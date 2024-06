Sztab medyczny reprezentacji Polski toczy walkę z czasem. Lekarz Jacek Jaroszewski w środę poinformował, że Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy i na pewno nie zdąży na pierwszy mecz Euro 2024 z Holendrami, który rozegramy w niedzielę na stadionie w Hamburgu.- Robimy wszystko, by mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - przekazał.

Reklama

- Oficjalne stanowisko było i nie ma innego — ucina Probierz, odpowiadając jednocześnie na spekulacje tych, którzy w informacji o kontuzji napastnika widzą zasłonę dymną. - Mam pełne zaufanie do sztabu medycznego i jeśli coś mówimy, to po to, aby rozwiać wątpliwości. Jest takie cytat: „Mów prawdę, a ludzie i tak będą myśleli, że kłamiesz” - dodaje.

Wśród tych, którzy nie do końca wierzą w kontuzję Lewandowskiego, jest m. in. selekcjoner Holendrów Ronald Koeman. - Nie wiem, czy komunikaty, które się pojawiają, są prawdziwe - mówił. - Nie znam go osobiście, więc trudno powiedzieć, jaki to jest człowiek i co jest w jego głowie, Jeśli nie wierzy, to może zadzwonić do Barcelony, bo tam pewnie znajomych ma - ucina selekcjoner.

Euro 2024. Kto zastąpi Roberta Lewandowskiego?

Selekcjoner pole manewru w linii ataku ma wąskie. Kontuzja odniesiona podczas meczu towarzyskiego z Ukrainą (3:1) wykluczyła z wyjazdu na Euro 2024 Arkadiusza Milika, a kilka dni później staw skokowy przy okazji spotkania z Turcją (3:1) podkręcił Karol Świderski. Jaroszewski zapewnia, że powrót do pełnego treningu to w jego przypadku 3-4 dni, co nie oznacza, że 27-letni napastnik będzie w stanie zagrać z Holendrami od pierwszej minuty.