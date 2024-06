Polska — Turcja. Wojciech Szczęsny bohaterem wieczoru

Kłopoty przyćmiły dyskusje o grze, choć widzieliśmy mecz żywy. Głównymi argumentami obu drużyn były wahadła, a więcej wiatru długo było pod polem karnym Wojciecha Szczęsnego. 34-latek, który po Euro 2024 kończy reprezentacyjną karierę i prawdopodobnie podpisze kontrakt w lidze arabskiej, kilka razy miał okazję błysnąć, a w 55. minucie wygrał pojedynek z Barisem Yilmazem.

Probierz, może w obawie przed kolejnymi urazami, wymienił już wówczas trzech kolejnych zawodników. Spotkanie z boku obserwowało więc pięciu piłkarzy z jedenastki, która zaczęła nie tylko mecz z Turcją, ale także dwa poprzednie spotkania o stawkę - z Estonią oraz Walią.

Selekcjoner pokazał, że ceni stabilizację ale nie wiadomo, czy taki sam skład będzie mógł wystawić na Holendrów w Hamburgu. To byłaby spora strata, bo jeśli z przedturniejowych sparingów można wyciągać wnioski, to spotkanie z Turkami potwierdziło, że Probierz buduje drużynę, której piłkarze chcą grać w piłkę i nie boją się pojedynków, a więc taką, której — w przeciwieństwie do mundialu w Katarze — nie trzeba się wstydzić.

Zmiennicy także mieli swoje szanse, bo sytuację sam na sam po podaniu Sebastiana Szymańskiego zmarnował Urbański. Najważniejszą postacią wieczoru pozostał jednak Szczęsny, bez którego Polakom o sukces w meczach z silnymi będzie trudno. To akurat element, który od mundialu się nie zmienił.