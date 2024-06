Selekcjoner był zadowolony z debiutu Urbańskiego, który wszedł z marszu za Milika, nie na swoją pozycję.

- Takie zmiany bywają najlepsze, bo nie ma czasu o tym myśleć. Wiedzieliśmy, na co go stać. Nie jest łatwo wywalczyć sobie miejsce w zespole z czołówki Serie A. Zależało mi, żeby zobaczyć, jak zaprezentuje się na tle silnego przeciwnika - podkreśla Probierz i dodaje: - Dla mnie zdecydowanie najważniejszą rzeczą jest to, że wreszcie zaczęliśmy oddawać strzały. Brakuje nam jeszcze umiejętności zachowania większego spokoju w pewnych momentach meczu. Nie da się 90 minut grać pressingiem, ale nie możemy tak prosto tracić bramki jak z Ukrainą przy 3:0. Za często mieliśmy wolne strefy między formacjami. Na to musimy zwrócić uwagę.

Kadra przed Euro 2024. Czas na relaks, w sobotę piłkarze pograją w golfa

Pod jego wodzą reprezentacja w siedmiu meczach nie doznała jeszcze porażki. - Co to dla mnie oznacza? Że mój przyjaciel czyha za rogiem. A przyjacielem moim i wszystkich trenerów jest porażka. Za długo jestem w tym zawodzie, by się tym ekscytować. Trzeba umieć żyć z myślą, że kiedyś się przegra - zaznacza Probierz. - W piłce gra się kartami, które się ma. Uważam, że mamy dobre karty. Nasza reprezentacja jest połączeniem rutyny z młodością. Oby to Euro było dla zawodników kolejnym krokiem w karierze.

Sobota będzie dla kadrowiczów dniem relaksu. Już wcześniej zaplanowano grę w golfa.