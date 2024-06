Selekcjoner zapowiadał, że podczas zgrupowania drużyna będzie pracować nad stałymi fragmentami gry, bo za jego kadencji w ten sposób nie zdobyła jeszcze bramki. Efekty zobaczyliśmy już w piątkowy wieczór, bo Romanczuk trafił głową właśnie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Kontuzja Arkadiusza Milika. Czy pojedzie na Euro 2024?

Mecz, który poprzedziła minuta ciszy (uczczono pamięć żołnierza 1. Brygady Pancernej Mateusza Sitka, który zginął podczas służby na polsko-białoruskiej granicy, ugodzony nożem przez migranta, a także Ukraińców poległych w wojnie z Rosją), zaczął się jednak od pechowej kontuzji Milika. Wracający do kadry napastnik już w drugiej minucie doznał urazu w walce o piłkę i opuszczał murawę z pomocą lekarzy. Ta kontuzja przekreśli chyba jego szanse na wyjazd na Euro.

Milika zastąpił Kacper Urbański - debiutant, który z rewelacyjną Bologną awansował do Ligi Mistrzów. To jednak inni z piłkarzy występujący na co dzień we Włoszech odegrali pierwszoplanowe role.

Najpierw Sebastian Walukiewicz wykorzystał zamieszanie w polu karnym przy rzucie rożnym i wykazał się największym refleksem pod bramką, później Piotr Zieliński zdecydował się na uderzenie, a może bardziej dośrodkowanie zza pola karnego, żaden z ukraińskich obrońców nie wybił piłki, nie złapał jej także bramkarz i było 2:0.

Kiedy ostateczna kadra na Euro 2024?

Ukraińcy kilka dni temu zremisowali bezbramkowo z Niemcami, a w eliminacjach potrafili urwać punkty Włochom i Anglikom, czyli finalistom poprzedniego Euro.