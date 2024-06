Polska wygrała z Ukrainą. Robert Lewandowski: Czujemy swoją moc

Jakub Kiwior w walce o piłkę podczas meczu Polska-Ukraina Wojtek Radwanski / AFP

Wygraliście z mocnym rywalem. Ukraina jest typowana jako czarny koń turnieju.

Składy może nie były eksperymentalne, ale obaj trenerzy zestawili je inaczej niż zwykle, szukali nowych rozwiązań. Cieszy to, że nieważne, kto gra, to na boisku wykonuje swoje zadania. Wiemy, co mamy robić i koniec końców wynik jest pozytywny.

Czytaj więcej Komentarze Polska - Ukraina 3:1. Próba zdana, egzamin wkrótce Wygrana 3:1 z Ukrainą na tydzień przed pierwszym meczem na mistrzostwach Europy to dobry wynik i zastrzyk nadziei. Ukraina też bierze udział w mistrzostwach, a jej reprezentacja jest wyżej w Europie notowana niż polska.

Jak pan oceni występ debiutanta Kacpra Urbańskiego?

Wszedł z zaskoczenia, zaraz na początku meczu i to mu pomogło, bo nie musiał się stresować. Widać było jego fantazję, spokój z piłką, opanowanie. To był duży plus. Oby coraz więcej pokazywał na boisku, bo to jest chłopak, który ma potencjał. Oby już go zaczął wykorzystywać.