Drużyna zapracowała na to fatalnymi eliminacjami, uratowanymi dopiero dzięki wygranym barażom. Jeśli w kwalifikacjach odnosisz tylko trzy zwycięstwa w najsłabszej grupie w historii, trudno wierzyć, że już na mistrzostwach poradzisz sobie z głównymi faworytami, Francuzami, może już nie tak silnymi jak kiedyś, ale mającymi piękne futbolowe tradycje i wciąż zdolnych piłkarzy, Holendrami oraz zranionymi kontuzjami, ale nadal groźnymi Austriakami.

Niewykluczone, że ten brak presji okaże się atutem Polaków i nawet niedostatki w umiejętnościach nie przeszkodzą im powalczyć o punkty. Przecież na ostatnim mundialu w Katarze najlepszy mecz rozegrali już po wyjściu z grupy, przeciw Francji, kiedy wszyscy spisali ich na straty.

Czy na Euro 2024 zobaczymy reprezentację Polski, której nie trzeba będzie się wstydzić?

Wygrane, choć tylko towarzyskie, spotkania z Ukrainą i Turcją pokazały, że jest szansa, by na niemieckich boiskach zobaczyć zespół, którego nie trzeba się będzie wstydzić, dostarczający kibicom więcej przyjemności niż cierpienia. Odważny, a nie przyczajony i nastawiony wyłącznie na przeszkadzanie. Tylko tyle i aż tyle.

Robert Lewandowski od dłuższego czasu apeluje do kolegów, by wzięli odpowiedzialność na własne barki, bo kadra potrzebuje więcej liderów. Jeśli w niedzielę kapitan rzeczywiście nie wyjdzie na mecz z Holandią (niektórzy wierzą, że kontuzja to element fortelu, by uśpić czujność rywala), młodsi będą mieli okazję udowodnić, że po Lewandowskim też będzie życie w reprezentacji.