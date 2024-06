Euro 2024. Polska – Holandia. Virgil van Dijk nie daje się okiwać

To w tym czasie zasłynął wyjątkową statystyką. Rozegrał 65 kolejnych meczów, w których nie dał się przedryblować. Niemniej w plebiscycie „Złota Piłka” wyróżniony został za całokształt pracy na boisku.

Niespełniony w reprezentacji Holandii

Mimo wielu osiągnięć, pochwał i wyróżnień Virgil Van Dijk może czuć się nienasycony. Z kadrą nie awansował na Euro 2016 i na mundial w 2018 roku, z powodu kontuzji nie zagrał na poprzednich mistrzostwach Europy. Największy sukces to, przegrany z Portugalią, finał Ligi Narodów 2019.

Ale nie on jedyny z wielkich Holendrów ma problem z reprezentacją. Ostatnie trofeum wywalczyli 36 lat temu na mistrzostwach Europy — co warto dziś przypomnieć w Niemczech — mając w składzie genialny tercet piłkarzy: Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Od tego czasu co turniej ktoś z niderlandzkiego zespołu mówi, że „trzeba z tym skończyć”. Powiedział i tak niedawno Van Dijk. Już w meczu z Polską przekonamy się, czy aspiracje Holendrów i ich kapitana na ten turniej nie są zbyt wygórowane.