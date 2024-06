Polska - Holandia. Jan de Zeeuw: Kontuzje? To odpowiedzialność trenera

Holendrzy są pewni swego przed meczem z Polską?

Ronald Koeman, pytany o Polskę mówił, że to mocny przeciwnik i potraktuje go poważnie. On nie wierzy w bajki o Robercie Lewandowskim i dopiero w niedzielę się przekona, czy nie może grać, gdy zobaczy wyjściowy skład Polaków.

Holandia żyje mistrzostwami?

Całe ulice są pomarańczowe, panuje świąteczna atmosfera, są muzyka i radość. Dwa ostatnie mecze dają optymizm. Ta kadra ma możliwości. Rozmawiałem z Fransem Hoekiem, który przypomina, że ci piłkarze są dwa lata starsi niż na mundialu, a więc i mądrzejsi, a Memphis Depay jest w świetnej formie.

Selekcjoner Ronald Koeman nie narzekał po losowaniu, chociaż grupa nie jest łatwa...

Holandia nie patrzy na mecze grupowe, ale zawsze stawia sobie cel, żeby zajść tak daleko, jak to jest możliwe.

Reprezentacja Holandii też jest osłabiona...

W Polsce cały kraj płacze za Lewandowskim, a Holandia ma sześć takich ubytków. Koeman ostro atakował Barcelonę za to, że nie pilnuje zdrowia zawodników. De Jong trzeci raz ma przecież taką samą kontuzję. A Lewandowski? Arkadiusz Milik też jest kontuzjowany, podobnie jak Karol Świderski czy Paweł Dawidowicz. Płyta na Stadionie Narodowym jest twarda, więc to odpowiedzialność trenera, że tam prowadził treningi.