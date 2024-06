- Większość selekcjonerów nie miała okazji, żeby grać bez Lewandowskiego, a dla mnie jest to trzecie takie spotkanie - przypomina. - Nasz zespół musi dorosnąć, musimy zmienić go pokoleniowo. Robert to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i będzie go brakować, ale inni muszą zrobić wszystko, by osiągnąć korzystny wynik. Chcemy, żeby nabierali pewności siebie.

Probierz podkreśla, że w kontekście kontuzjowanych zawodników opiera się tylko i wyłącznie na stanowisku sztabu medycznego. - Bez opinii lekarza nie podejmę ruchu, który mógłby zagrozić zdrowiu piłkarza, bo ono jest najważniejsze. Wierzę, że jeszcze wielu będziemy potrzebować - podkreśla i pytany o skład dodaje: - Cenię ludzi, którzy są w moim sztabie. Mamy różne zdania i szanuję wszystkie opinie trenerów. Wierzę, że wspólnie podejmiemy dobrą decyzję.

Polska - Holandia. Przewidywany skład reprezentacji Polski

Znaków zapytania jest bowiem więcej. Dawidowicz, który ma problem z mięśniem czworogłowym, jeszcze w sobotę nie trenował z zespołem, w przeciwieństwie do Świderskiego, który jest dziś najbliżej powrotu na boisko, co nie oznacza, że w Hamburgu zobaczymy go od pierwszej minuty. Selekcjoner ma problem. Niewykluczone, że za zmianami w składzie pójdzie także korekta ustawienia.

Gotowy do zastąpienia Dawidowicza jest Bartosz Salamon, który zmienił go w przerwie meczu z Turkami, a wcześniej spędził na boisku 90 minut podczas spotkania z Ukraińcami (3:1). Probierz widzi więc w nim godnego zaufania zmiennika, skoro wszedł do gry także z Walijczykami, kiedy pod koniec drugiej połowy zastąpił Jana Bednarka. Bartosz Bereszyński oraz Sebastian Walukiewicz szansę dostali od selekcjonera tylko z Ukraińcami, wcześniej ani później za jego kadencji na boisku się nie pojawili.