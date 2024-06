Euro 2024. Przewidywany skład Polaków na mecz z Austriakami

Probierz wybór w tej formacji ma spory, bo w trzech ostatnich meczach na boisko z ławki wchodził Jakub Moder i zawsze była to dobra zmiana. Niewykluczone, że teraz wreszcie dostanie okazję gry w pierwszym składzie, podobnie jak dobrze przygotowany Slisz. Na swoją szansę wciąż czeka Damian Szymański, ale akurat on w pięciu tegorocznych meczach drużyny narodowej spędził na boisku tylko 12 minut i trudno oczekiwać, aby selekcjoner dał mu szansę z Austriakami.

Przewidywany skład Polaków na mecz z Austrią: Wojciech Szczęsny, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior — Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Jakub Moder, Nicola Zalewski — Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Obie drużyny potrzebują zwycięstwa. - To będzie mały finał - zapowiada Szczęsny. - Remis nie zadowoli nikogo - uważa Rangnick. Porażka prawdopodobnie skaże Polaków na ostatnie miejsce w grupie, a trzy punkty mogą zapewnić nam awans jeszcze przed ostatnim meczem z Francuzami.

- Ten zespół ma potencjał, by grać fajną piłkę i wygrywać - podkreśla Szczęsny, dla którego Euro 2024 to ostatni wielki turniej w reprezentacyjnej karierze. - Atmosfera, jaką udało się stworzyć powoduje, że miło jest tu być. Ale to jest miłe, gdy możemy tu być jak najdłużej, bo spędzić w Niemczech dwa tygodnie i jechać do domu, to mi się już trochę nie chce. Chcę czegoś więcej - deklaruje. Początek piątkowego meczu Polska - Austria w Berlinie o 18.00.