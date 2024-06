Polska - Holandia. Michał Probierz wcisnął reset i zmienił duszę polskiego piłkarza

- Drużyna rośnie, a trener wpaja nam dużo pewności siebie — potwierdza Bartosz Salamon. - Chcemy grać ładnie i wygrywać - mówi. Adam Buksa, a sam Probierz podkreśla: - Powiedziałem piłkarzom, żeby podnieśli głowy i wiedzieli, że z każdym mogą wygrać. Nie powiedzieliśmy jeszcze tutaj ostatniego słowa.

Polska — Austria. Michał Probierz: Musimy zagrać mądrzej

Zastrzyk optymizmu nie zmienia faktu, że droga do wyjścia z grupy jest daleka. Może awans do 1/8 finału dadzą nawet trzy punkty - turniej na fazie grupowej zakończy tylko ośmiu z 24 uczestników turnieju - ale te wciąż trzeba zdobyć, a mecze z Austrią (21 czerwca, Berlin) oraz Francją (25 czerwca, Dortmund) mogą być znacznie trudniejsze od spotkania z Holendrami.

Będziemy chcieli ruszyć na Austriaków jak najwyżej, jak najofensywniej, a w momentach, gdzie nie będzie się dało, bronić szczelnie Bartosz Salamon

- Najważniejsze to odpocząć i iść dalej do roboty. Przed nami Austriacy i jeśli wygramy, wszystko będzie otwarte, a mamy na tyle umiejętności, żeby sobie z nimi poradzić. Były przecież w meczu z Holendrami momenty, gdzie to my prowadziliśmy grę i zepchnęliśmy rywali do defensywy - przypomina Zieliński.