Nasi piłkarze udział w Euro 2024 rozpoczęli od porażki, ale przebieg niedzielnego meczu dał nadzieję, że podopieczni Michała Probierza włączą się do walki o wyjście z grupy. Teraz Polaków czeka piątkowy mecz z Austriakami w Berlinie. Fazę grupową zakończymy wtorkowym starciem z Francuzami w Dortmundzie. Niewykluczone, że do awansu wystarczy zdobycie trzech punktów.

Reklama

Polacy podjęli walkę z Holendrami (1:2), choć z powodu urazów mecz z ławki obejrzeli Lewandowski oraz Paweł Dawidowicz, a dopiero w drugiej połowie na boisku pojawił się Karol Świderski. Tego, jaki skład będzie miał do dyspozycji Probierz na Austriaków, jeszcze nie wiadomo.

Czytaj więcej Euro 2024 Holendrzy rozczarowali. Złoty zmiennik Wout Weghorst Opinie są zgodne i w Polsce i zagranicą. Zespół Michała Probierza zagrał z Holandią zaskakująco dobrze i Holendrzy do końca musieli drżeć o wynik. Mieli jednak w zanadrzu superrezerwowego Wouta Weghorsta.

Euro 2024. Czy Robert Lewandowski zagra w meczu Polska - Austria?

Selekcjoner podkreśla, że leczenie kapitana przebiega zgodnie z planem i wiele wskazuje na to, że będzie gotowy już na piątek. - Jego rehabilitacja jest na dobrym poziomie. Miejmy nadzieję, że dojdzie do siebie na mecz z Austrią, bo to dla nas bardzo ważny zawodnik. Liczę, że podobnie będzie z Dawidowiczem i rywalizacja w zespole jeszcze się wzmocni - mówi Probierz.

Lista znaków zapytania na tych dwóch nazwiskach wcale się jednak nie kończy. Spotkania z Holendrami nie dokończyli bowiem Piotr Zieliński oraz Bartosz Salamon. Pierwszego w 78. minucie zmienił Jakub Piotrowski, drugiego zaś w 86. minucie zastąpił na boisku Bartosz Bereszyński.