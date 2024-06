Holendrzy rozczarowali. Złoty zmiennik Wout Weghorst

Z Polską Weghorst wszedł na boisko blisko 10 minut przed końcem. Zastąpił nieskutecznego Memphisa Depaya. Za to co zrobił, holenderska telewizja nazwała go „aniołem”, który do końca czuwał nad reprezentacją. Portal „Nu.nl” strzał bohatera Holendrów nazywa „magicznym dotknięciem”.

„L'Equipe”: gol Buksy nie zastopował Holendrów

„Holendrzy ze spokojem mogą teraz czekać na piątkowy mecz z Francją” – podsumowuje pierwsze spotkanie grupy D francuski dziennik „L’Equipe”. Dziennikarze gazety przyglądali się meczowi wyłącznie z punktu widzenia „Trójkolorowych”.

Czytaj więcej Euro 2024 Polska - Holandia 1:2. Porażka, która daje nadzieję Polacy pomagali szczęściu i szukali radości w cierpieniu, ale przegrali z Holendrami 1:2. To jednak nie koniec Euro 2024. Nadzieję daje to, że gry naszej drużyny wreszcie nie musieliśmy się wstydzić.

Według nich nawet bramka zdobyta przez Adama Buksę nie zastopowała „ofensywnych intencji Holendrów”. Mimo to „Pomarańczowi” mieli wiele problemów, co zmusiło Koemana do wystawienia „prawdziwego zawodnika kończącego akcje”, czyli giganta Weghorsta. Za gracza meczu „L’Equipe” uznało jednak strzelca pierwszego gola dla Holandii – Cody Gakpo.

W Anglii w studio BBC trener David Moyes chwalił Polaków za walkę. Dotychczasowy trener West Ham United uważa jednak, że wielkim błędem trenera Michała Probierza było zdjęcie z boiska kapitana reprezentacji „Biało-czerwonych” Piotra Zielińskiego.

Reprezentacja bez kompleksów i z sercem do walki

Polskie komentarze w mediach społecznościowych doceniają dawno niewidziany styl jaki zaprezentowała Polska.