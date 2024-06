Euro 2024. Trener Michał Probierz analizuje mecz Polska-Holandia

Polska-Holandia. Polscy piłkarze rozczarowani wynikiem

W pomeczowych wywiadach polscy piłkarze wyrażali żal, że mimo dobrej gry nie udało im się co najmniej zremisować spotkania. Obrońca Bartosz Salamon mówił, że czuje się winny i że nie stanął na wysokości zadania w sytuacjach, gdy Holendrzy zdobywali bramki. Zdobywca gola dla Polski Adam Buksa zapewnił, że reprezentacja Polski nie zamierza składać broni. - Szkoda tej drugiej bramki, bo dobrze się broniliśmy, mimo że w drugiej połowie Holandia kontrolowała grę - powiedział Jakub Moder.

Po meczu Polska-Holandia w rozmowie z TVP Sport przebieg meczu Polska-Holandia analizował selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. - Ten mecz miał różne fazy — powiedział. Zaznaczył, że były momenty, w których polscy piłkarze byli groźni. - Ale były fazy, że za łatwo traciliśmy piłkę - przyznał. - Jedno, co jest dla nas istotne, to to, że graliśmy agresywnie, że stosowaliśmy pressing - mówił.

Czytaj więcej Euro 2024 Euro 2024: Bartosz Salamon po meczu Polska-Holandia: Czuję się winny Po meczu Euro 2024 Polska-Holandia Bartosz Salamon powiedział, że nie stanął na wysokości zadania przy dwóch bramkach strzelonych przez Oranje, odpowiedział też na pytanie o to, czy doznał urazu. Podopieczni Ronalda Koemana wygrali z zespołem prowadzonym przez Michała Probierza 2:1.

Euro 2024. Michał Probierz ocenia mecz Polska-Holandia

Michał Probierz ocenił, że polskim piłkarzom zabrakło cwaniactwa. Powiedział jednocześnie, że postawa jego podopiecznych w meczu z Holandią to dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami na Euro 2024. Przed reprezentacją Polski teraz pojedynki z Austrią i Francją. Jeśli Biało-Czerwoni myślą o wyjściu z grupy, muszą wygrać z Austrią i liczyć na dobry bilans bramek lub korzystny rezultat w meczu z wicemistrzami świata. - Zrobimy wszystko, żeby wygrać następny mecz - powiedział Probierz.

Pytany o stosunkowo dużą liczbę celnych strzałów reprezentacji Polski w meczu z Holandią Probierz odparł, że wolałby, by było jak w barażowym meczu z Walią, gdy Polska wygrała, choć nie oddała celnego strzału w całym spotkaniu. - Po zmianach utrzymywaliśmy się przy piłce - analizował selekcjoner. Dodał, że zabrakło skuteczności przed bramką rywali w kluczowych momentach. - Szkoda, że nie udało się utrzymać remisu, szkoda, że przegraliśmy - mówił Michał Probierz. Ocenił, że bramka dla Holandii padła zbyt łatwo po prostej stracie. - Zespół holenderski posiada indywidualności - zaznaczył.