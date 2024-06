- Dziś okazuje się, że mamy trochę jakości, mamy dużo charakteru. To jest coś co po dzisiejszym meczu daje powody do optymizmu — podkreślił.



Polska-Holandia 1:2. Wojciech Szczęsny: To jest przedsmak tego, co chłopacy mogą pokazać w kolejnych meczach

Pytany o reprezentację Holandii Szczęsny powiedział, że wyróżnia ją „wysoka jakość” piłkarska. - Nie robią żadnych błędów technicznych, ciężko jest wtedy kontrować. Gdy decydują, że chcą się przy piłce utrzymać, to się utrzymują - mówił.

- Jakość tego zespołu jest bardzo wysoka, a mimo wszystko było blisko, by ten remis dowieźć do końca. Bierzemy z tego pozytywy — dodał Szczęsny.



Pytany czy porażka po dobrej grze boli bardziej, Szczęsny odparł, że "boli mniej". - To co dziś pokazali młodzi chłopacy (z reprezentacji) to jest przedsmak tego, co mogą pokazać w kolejnych meczach - dodał.



Na uwagę, że była to pierwsza porażka Probierza, jako selekcjonera, Szczęsny odparł: „Oby była ostatnia”.



- To boli, porażka zawsze boli. Nie chcieliśmy grać tego meczu tylko po to, by ładnie zagrać i przegrać - mówił jednocześnie.