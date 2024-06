07:56 Czy wszyscy Polacy będą oglądać mecze biało-czerwonych na Euro 2024?

Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że nie — obejrzenie wszystkich spotkań Polaków na Euro 2024 deklaruje 32,8 proc. badanych a 25,4 proc. respondentów nie zamierza oglądać meczów Polaków na Euro 2024.



07:46 Ile meczów Polska wygrała na Euro?

Polska grała na Euro czterokrotnie — w finałach Mistrzostw Europy rozegraliśmy dotąd 14 spotkań. Wygraliśmy (nie licząc serii rzutów karnych) tylko dwa — z Ukrainą i Irlandią Północną. Ponadto Polska zremisowała siedem razy (w tym raz, ze Szwajcarią, ostatecznie wygrała po karnych) i pięć razy przegrała. Najczęściej padającym wynikiem w meczach Polski na Mistrzostwach Europy było 1:1 — takim rezultatem skończyło się aż sześć meczów z udziałem bialo-czerwonych na Euro.



07:27 Jedną z największych gwiazd reprezentacji Holandii jest jej środkowy obrońca, Virgil van Dijk

Przez dwa lata był najdroższym obrońcą na świecie. Kosztował Liverpool 85 miliony euro. Z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów, dwa razy był w finale i wywalczył – pierwsze po 30 latach dla „The Reds” – mistrzostwo Anglii. Pełni rolę kapitana tej drużyny. Po tylu latach i sukcesach zyskał na Anfield status legendy.

07:05 Od 2008 roku Polska uczestniczy w każdych kolejnych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej

Co ciekawe do 2008 roku nie udało się biało-czerwonym zakwalifikować na Euro ani razu. Dotychczas największym sukcesem Polaków na Euro było dojście do ćwierćfinału w 2016 roku. W pozostałych turniejach udział Polaków w mistrzostwach kończył się na fazie grupowej. Najwięcej goli w finałach Mistrzostw Europy strzelił dla Polski Robert Lewandowski (pięć - jednego na Euro 2012, jednego na Euro 2016, trzy na Euro 2020 rozgrywanym w 2021 roku).



07:03 Wyniki sparingów przed Euro 2024 dają kibicom powody do optymizmu

Polska przed Euro 2024 zagrała dwa sparingi, oba z finalistami Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali 3:1 z Ukrainą i 2:1 z Turcją.



06:59 Polska zagra z Holandią bez Roberta Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji doznał urazu w ostatnim sparingu przed Euro 2024 i obecnie walczy o to, by być gotowym do gry w meczu z Austrią. Z urazami borykają się też Karol Świderski i Paweł Dawidowicz. Przed Euro 2024 z kadry wypadł - z powodu kontuzji doznanej w meczu z Ukrainą - Arkadiusz Milik.



06:57 Polska zagra z Holandią na Volksparkstadion w Hamburgu

To klubowy stadion zespołu Hamburger SV, który może pomieścić 49 tys. widzów.



Volksparkstadion w Hamburgu PAP

06:52 Ostatni raz Polska wygrała z Holandią w 1979 roku

W meczu eliminacji do Euro 1980 Polacy wygrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2:0 po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura. Z kolei najwyższe zwycięstwo Polacy odnieśli nad Holendrami w 1975 roku — drużyna Orłów Górskiego, trzecia drużyna świata, pokonała w Chorzowie Holendrów, wówczas wicemistrzów świata 4:1. W rewanżu przegraliśmy jednak 0:3 i na Euro 1976 pojechali Holendrzy, którzy wygrali grupę eliminacyjną (oprócz Polski i Holandii grały w niej jeszcze Finlandia i Włochy).



06:49 Ostatni raz Polska mierzyła się z Holandią w Lidze Narodów, jeszcze pod wodzą Czesława Michniewicza

Na wyjeździe biało-czerwoni zdołali zremisować z Holendrami 2:2 — po golach Piotra Zielińskiego i Matthew Casha biało-czerwoni prowadzili nawet 2:0, ale Holendrzy zdołali wyrównać. W Warszawie przegraliśmy jednak 0:2.



06:46 Polska grała z Holandia dotychczas 19 razy

Trzy z tych meczów biało-czerwoni wygrali, siedem zremisowali i dziewięć przegrali. Polska strzeliła w meczach z Holandią 19 goli a straciła 28. Według symulacji niedzielnego meczu przeprowadzonych przez superkomputer firmy OptaAnalyst Polska ma 22,2 proc. szans na zwycięstwo. 55,2 proc. na sukces mają Holendrzy.



06:41 Do fazy pucharowej Euro 2024 awansują drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w grupie

Awans zdobędą też cztery drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem punktowym. W przypadku, gdy więcej niż cztery drużyny będą miały po tyle samo punktów liczą się: bilans bramek, liczba bramek strzelonych, klasyfikacja fair play turnieju finałowego i wreszcie pozycja w rankingu UEFA.

06:40 Polska na Euro 2024 trafiła do grupy D

Oprócz Holendrów naszymi rywalami są Austriacy (zagramy z nimi 21 czerwca) i Francuzi (gramy z nimi 25 czerwca).



06:32 Polska awansowała na Euro 2024 jako ostatnia drużyna, dzięki barażom

W eliminacjach Polska rywalizowała w grupie z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Eliminacje rozpoczęła pod wodzą Fernando Santosa — który jednak zdołał wygrać tylko z Albanią u siebie i Wyspami Owczymi. Trenowana przez Santosa reprezentacja przegrała wyjazdowe mecze z Czechami, Mołdawią i Albanią - po tej ostatniej porażce Santos został zwolniony. Eliminacje dokończył Probierz, który pokonał Wyspy Owcze i zremisował z Mołdawią oraz Czechami. Polska zajęła ostatecznie trzecie miejsce w grupie — i szanse na awans zachowała tylko dzięki barażom, w których wzięła udział dzięki utrzymaniu się w Dywizji A Ligi Narodów. W barażach Polacy najpierw pokonali 5:1 Estonię, a potem w Cardiff zremisowali 0:0 z Walią i pokonali ją w rzutach karnych.



06:31 Probierz jedzie na turniej jako trener niepokonany

Reprezentacja pod jego kierownictwem z ośmiu meczów wygrała sześć, a pięć ostatnich z rzędu (wliczając ten na karne z Walią) - przypomina przed meczem Stefan Szczepłek.

