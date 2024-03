Mundial 2018 w Rosji i Euro 2020 reprezentacja Polski zakończyła na fazie grupowej. W Moskwie przeciw Senegalowi Wojciech Szczęsny nie zrozumiał się z Janem Bednarkiem, co skończyło się stratą drugiego gola — do tej sytuacji wracał zresztą w rozmowie po barażu z Walią. W pozostałych meczach tych turniejów wiele do powiedzenia nie miał. Nawet jeśli w pamięci pozostawały jego dobre interwencje w meczach eliminacyjnych (i np. w towarzyskim spotkaniu z Niemcami), to swój pomnik wzniósł dopiero w Katarze. Wtedy utrzymał nas w grze z Arabią Saudyjską i dał nadzieję z Argentyną, gdy zatrzymał rzut karny Leo Messiego. A ten pomnik zyskał dodatkowy blask podczas barażu w Walii.

Wojciech Szczęsny wśród najlepiej broniących rzuty karne bramkarzy świata

Te rzuty karne obronione dla reprezentacji Polski, w połączeniu z osiągnięciami tego typu w klubowych barwach, stawia Wojciecha Szczęsnego w gronie największych fachowców na świecie pod względem bronienia rzutów karnych. Według danych serwisu Transfermarkt, spośród bramkarzy aktywnych w Europie, tylko trzech ma na koncie co najmniej 20 obronionych rzutów karnych w meczach (bez konkursów „jedenastek”). Najwięcej mają: