Brazylia zdobyła swój drugi tytuł mistrza świata bez kontuzjowanego Pelego, bo znakomicie zastąpił go Amarildo. Marco van Basten zaczynał Euro 1988 jako rezerwowy, ponieważ nawet Rinus Michels myślał, że lepszy jest Johny Bosman. W Polsce przeżywaliśmy takie rozterki, kiedy Włodzimierz Lubański doznał kontuzji w meczu z Anglią. A w roku 1973 Lubański to był ktoś taki, jak Lewandowski dzisiaj.

Kazimierz Górski zastąpił go Janem Domarskim, który na Wembley strzelił najsłynniejszą bramkę w historii polskiej piłki. A na mistrzostwa do Niemiec zabrał Andrzeja Szarmacha, który został wicekrólem strzelców i narodził się jako jeden z najlepszych napastników świata.

Może gdyby Lubański wtedy grał, to on zbierałby zaszczyty. Ale to bardzo wątpliwe. Dopóki grał, wszyscy przeciwnicy Polaków wiedzieli, że wcześniej czy później piłka trafi do niego. To było dość przewidywalne. O Szarmachu wiedzieli niewiele.

Taka zmiana z konieczności stanowi kłopot dla analityków i trenerów naszych przeciwników. Oni muszą brać pod uwagę ruchy Michała Probierza. Czy dokona zmiany najprostszej, zastępując Lewandowskiego Adamem Buksą, Karolem Świderskim lub Krzysztofem Piątkiem, czy zdecyduje się na bardziej wyrafinowane decyzje, jakich przeciwnicy nie przewidzą.