Legia i Raków w Lidze Konferencji. Zabrakło trochę szczęścia

Od początku sezonu Legia grała na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Pod wodzą Edwarda Iordanescu nie potrafiła pokazać swojego potencjału. Najpierw męczyła się w kwalifikacjach europejskich rozgrywek, potem zaczęła przegrywać w Ekstraklasie, aż wreszcie odpadła z Pucharu Polski.

Nawet w wygranym meczu z Szachtarem Donieck Legia spisała się przeciętnie, a zwyciężyła po dwóch świetnych strzałach Rafała Augustyniaka. Zawodzili nawet ci, których rumuński szkoleniowiec sam wybierał do gry przy Łazienkowskiej, jak Ermal Krasniqi.

Dwa błędy i porażka Legii w Słowenii

Inaki Astiz w swoim pierwszym meczu z Widzewem zmienił w składzie niewiele, wstawił tylko na środek obrony Radovana Pankova zamiast Kamila Piątkowskiego. W spotkaniu z NK Celje był już odważniejszy. W ataku postawił dodatkowo na Antonio Colaka, do środka przesunął Kacpra Urbańskiego, a na lewe skrzydło posłał Petara Stojanovicia.

Przez większość meczu jego plan sprawdzał się znakomicie. Obrona była szczelna, a z przodu legioniści radzili sobie dobrze. Odblokował się Krasniqi, który zaliczył asystę przy golu Urbańskiego. W drugiej połowie warszawianie mogli jeszcze podwyższyć wynik. Z bliska strzelali Colak i Urbański, ale świetnie bronił wychowanek Escoli Varsovia Żan Luk Leban.