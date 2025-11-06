Legia i Raków w Lidze Konferencji. Zabrakło trochę szczęścia

Aktualizacja: 07.11.2025 04:37 Publikacja: 06.11.2025 22:24
Piłkarze Legii Warszawa Jakub Żewłakow (L) i Radovan Pankov (P) rozmawiają z kibicami po przegranym meczu Ligi Konferencji z NK Celje
Foto: PAP/Leszek Szymański
Od początku sezonu Legia grała na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Pod wodzą Edwarda Iordanescu nie potrafiła pokazać swojego potencjału. Najpierw męczyła się w kwalifikacjach europejskich rozgrywek, potem zaczęła przegrywać w Ekstraklasie, aż wreszcie odpadła z Pucharu Polski.
Nawet w wygranym meczu z Szachtarem Donieck Legia spisała się przeciętnie, a zwyciężyła po dwóch świetnych strzałach Rafała Augustyniaka. Zawodzili nawet ci, których rumuński szkoleniowiec sam wybierał do gry przy Łazienkowskiej, jak Ermal Krasniqi.
Inaki Astiz w swoim pierwszym meczu z Widzewem zmienił w składzie niewiele, wstawił tylko na środek obrony Radovana Pankova zamiast Kamila Piątkowskiego. W spotkaniu z NK Celje był już odważniejszy. W ataku postawił dodatkowo na Antonio Colaka, do środka przesunął Kacpra Urbańskiego, a na lewe skrzydło posłał Petara Stojanovicia.
Czytaj więcej
Dla Legii Warszawa mecz z Pogonią Szczecin był czymś więcej niż grą o posadę Edwarda Iordanescu....
Przez większość meczu jego plan sprawdzał się znakomicie. Obrona była szczelna, a z przodu legioniści radzili sobie dobrze. Odblokował się Krasniqi, który zaliczył asystę przy golu Urbańskiego. W drugiej połowie warszawianie mogli jeszcze podwyższyć wynik. Z bliska strzelali Colak i Urbański, ale świetnie bronił wychowanek Escoli Varsovia Żan Luk Leban.
Legia była nawet blisko zwycięstwa, ale wystarczyły dwa błędy i gospodarze zdobyli dwie bramki. Najpierw Nikita Iosifov wykorzystał złe ustawienie Rubena Vinagre, popędził prawym skrzydłem i z bliska pokonał Kacpra Tobiasza. Za chwilę Żan Karnicnik wykorzystał zbyt krótkie wybicie piłki Steve’a Kapuadiego i huknął z powietrza w okienko. Legia walczyła do końca, ale nie była w stanie zdobyć wyrównującego gola.
Solidnie spisał się Raków. Częstochowianie mieli trudne zadanie, grając na wyjeździe ze Spartą Praga, a byli o włos od zwycięstwa. W 61. minucie Michael Ameyaw strzelił nawet gola, ale był na spalonym. W 88. minucie Apostolos Konstantopoulos trafił po rzucie rożnym w słupek.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od początku sezonu Legia grała na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Pod wodzą Edwarda Iordanescu nie potrafiła pokazać swojego potencjału. Najpierw męczyła się w kwalifikacjach europejskich rozgrywek, potem zaczęła przegrywać w Ekstraklasie, aż wreszcie odpadła z Pucharu Polski.
Nawet w wygranym meczu z Szachtarem Donieck Legia spisała się przeciętnie, a zwyciężyła po dwóch świetnych strzałach Rafała Augustyniaka. Zawodzili nawet ci, których rumuński szkoleniowiec sam wybierał do gry przy Łazienkowskiej, jak Ermal Krasniqi.
To nie był udany wieczór polskich drużyn w Europie. Lech długo prowadził w Madrycie, ale przegrał 2:3 z Rayo Val...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
FC Barcelona zremisowała 3:3 z Club Brugge w szalonym meczu Ligi Mistrzów. Było tu wszystko: zabójcze kontry Bel...
Liverpool pokonał w hicie Ligi Mistrzów Real Madryt 1:0. Bayern wygrał na wyjeździe z broniącym trofeum Paris Sa...
Xavi odrzucił ofertę prowadzenia Spartaka Moskwa. Były trener Barcelony nie spieszy się z powrotem na ławkę.
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Dla Legii Warszawa mecz z Pogonią Szczecin był czymś więcej niż grą o posadę Edwarda Iordanescu. Był grą o wszys...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas