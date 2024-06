W piątek rozpocznie się Euro 2024. Przez miesiąc będzie nim żyć nie tylko Europa

– Jeśli znów nie wygramy, prawdopodobnie już mnie tu nie będzie – zapowiada w rozmowie z „Bildem” trener Gareth Southgate. – Nie można wychodzić do ludzi i prosić: „Wytrzymajcie jeszcze trochę”, bo w pewnym momencie stracą wiarę w twoje słowa.

Połowa z dziesięciu najwyżej wycenianych piłkarzy, którzy wystąpią na Euro 2024, pochodzi właśnie z Anglii

Połowa z dziesięciu najwyżej wycenianych piłkarzy, którzy wystąpią na Euro 2024, pochodzi właśnie z Anglii. Według portalu Transfermarkt to Jude Bellingham (180 mln euro), Phil Foden (150 mln), Bukayo Saka (140 mln), Declan Rice (120 mln) oraz Harry Kane (100 mln).

Pytanie, jak mają pokonać Francuzów, czyli głównych kandydatów do złota, którzy od 2016 roku tylko raz wrócili z turnieju bez medalu. Trójkolorowi byli mistrzami oraz wicemistrzami świata, a do pełni szczęścia brakuje im jedynie zwycięstwa na kontynencie.

Didier Deschamps może wystawić dwie równie silne jedenastki, a Kylian Mbappe chce dołączyć do Realu Madryt jako król Europy i odpokutować winy. To on na Euro 2020 nie wykorzystał decydującego karnego w konkursie jedenastek podczas meczu 1/8 finału ze Szwajcarami.