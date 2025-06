Stefan Szczepłek: Światełko w tunelu zgasło, Michał Probierz zostaje

Kulesza był piłkarzem, a piłkarze nie zawsze wszystko wiedzą, rozumieją i mają rację. On akurat ręki do selekcjonerów nie ma. Od kiedy został prezesem wybierał trzech. Czesław Michniewicz obrzydził ludziom oglądanie reprezentacji, nie umiał się przy tym zachować i odszedł w niesławie. Fernando Santos nie czuł się w Polsce dobrze i nie mógł liczyć na wsparcie prezesa, który niemal w ogóle z nim nie rozmawiał, a nawet dobrze nie wiedział jak Santos ma na imię. Michał Probierz – każdy widzi.

Niech się Cezary Kulesza nie dziwi, że kibice czy dziennikarze coraz donośniej krytykujący ten wybór zarzucają prezesowi kolesiostwo. Gdyby Probierz nie był jego kolegą i nie mieszkał - podobnie jak on - w Białymstoku, to selekcjonerem by nie został. Taki jest wydźwięk zarzutów i nie da się ich tak całkiem odrzucić. Panowie uczynili ze stolicy disco polo stolicę polskiego futbolu i robią co chcą.

Cezary Kulesza stracił kontakt z rzeczywistością

Czy ich działalność przynosi polskiej piłce korzyści? Kulesza, sam lub głosami czy decyzjami swoich wybranych podwładnych, zbyt często ją ośmiesza. Przez cztery lata jego rządów uzbierało się sporo przykładów, o których niejednokrotnie pisaliśmy.

Łatwo odnieść wrażenie, że sam prezes stracił kontakt z rzeczywistością, a jego pracownicy lub tzw. działacze często mają niewystarczające kompetencje do zarządzania instytucją, zarabiającą bardzo duże pieniądze (to akurat nie ich zasługa) i mającą wpływ na życie tysięcy klubów oraz szesnastu związków okręgowych.

Cechą wspólną działań Kuleszy i Probierza jest mniemanie, że wszystko mogą i są nieomylni. W przypadku prezesa było to niedawno przeświadczenie, że jako prezes dużego związku ma szansę wejścia w skład Komitetu Wykonawczego UEFA. Mimo że na europejskich salonach nie tylko nikt go nie zna, ale trudno mu się porozumieć w jakimkolwiek języku. Jakiś jeden z wielu klakierów powiedział mu, że ma szanse, a on bezkrytycznie w to uwierzył. I mocno się rozczarował.