Eliminacje mundialu. Jan Urban odkrył karty, są nowe twarze w kadrze

Z Holandią Polacy zagrają 14 listopada na PGE Narodowym, z Maltą trzy dni później na wyjeździe.
Nasza drużyna jest już praktycznie pewna udziału w marcowych barażach, ale gra toczy się nadal o rozstawienie, które sprawi, że droga na mundial powinna być – przynajmniej w teorii – łatwiejsza.
Jan Urban postawił w większości na sprawdzonych zawodników. Na liście powołanych znaleźli się więc m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Matty Cash, Kamil Grosicki oraz duet z Porto: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Są także Przemysław Wiśniewski i Bartosz Ślisz, choć obaj ze względu na kartki nie będą mogli zagrać z Holendrami.
Selekcjoner zaprosił również debiutantów. To 24-letni obrońca Górnika Zabrze Kryspin Szcześniak i pięć lat młodszy pomocnik Sturmu Graz Filip Rózga.
Szcześniak wyróżnia się w Ekstraklasie, a jego zespół jest liderem. Urban zna go z czasów pracy w Zabrzu. Rózga latem przeniósł się do Austrii – z Cracovii. Grał już w kwalifikacjach Ligi Mistrzów oraz w Lidze Europy.
– Moje największe atuty to z pewnością szybkość, drybling, a także nieustępliwość na boisku. Ale jestem jeszcze bardzo młodym graczem, który chce się doskonalić we wszystkich dziedzinach. Kibice mogą oczekiwać ode mnie, że w każdym meczu i w każdej minucie dam z siebie wszystko, by jak najlepiej pomóc drużynie – opowiadał o sobie Rózga w rozmowie z klubowymi mediami Sturmu Graz.
To ostatnie zgrupowanie reprezentacji w tym roku– pierwsze za kadencji Jana Urbana, które odbędzie się w Warszawie. Rozpocznie się tradycyjnie w poniedziałek, ale jest też jedna zmiana – pierwszą konferencję zaplanowano dopiero na wtorek.
Bramkarze
Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny)
Kamil Grabara (Wolfsburg)
Łukasz Skorupski (Bologna)
Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
Obrońcy
Jan Bednarek (Porto)
Matty Cash (Aston Villa)
Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)
Jakub Kiwior (Porto)
Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)
Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)
Paweł Wszołek (Legia Warszawa)
Jan Ziółkowski (Roma)
Pomocnicy
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
Jakub Kamiński (FC Koeln)
Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
Filip Rózga (Sturm Graz)
Michał Skóraś (KAA Gent)
Bartosz Slisz (Atlanta United)
Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł)
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy
Adam Buksa (Udinese Calcio)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Krzysztof Piątek (Al-Duhail)
Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)
