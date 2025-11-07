Eliminacje mundialu. Jan Urban odkrył karty, są nowe twarze w kadrze

Z Holandią Polacy zagrają 14 listopada na PGE Narodowym, z Maltą trzy dni później na wyjeździe.

Reklama Reklama

Nasza drużyna jest już praktycznie pewna udziału w marcowych barażach, ale gra toczy się nadal o rozstawienie, które sprawi, że droga na mundial powinna być – przynajmniej w teorii – łatwiejsza.

Debiutanci w kadrze Jana Urbana. Kim są Kryspin Szcześniak i Filip Rózga?

Jan Urban postawił w większości na sprawdzonych zawodników. Na liście powołanych znaleźli się więc m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Matty Cash, Kamil Grosicki oraz duet z Porto: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Są także Przemysław Wiśniewski i Bartosz Ślisz, choć obaj ze względu na kartki nie będą mogli zagrać z Holendrami.

Selekcjoner zaprosił również debiutantów. To 24-letni obrońca Górnika Zabrze Kryspin Szcześniak i pięć lat młodszy pomocnik Sturmu Graz Filip Rózga.