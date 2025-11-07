Reklama
Rozwiń
Reklama

Eliminacje mundialu. Jan Urban odkrył karty, są nowe twarze w kadrze

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na listopadowe mecze z Holandią i Maltą w eliminacjach mistrzostw świata 2026.

Publikacja: 07.11.2025 13:09

Eliminacje mundialu. Jan Urban odkrył karty, są nowe twarze w kadrze

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Tomasz Wacławek

Z Holandią Polacy zagrają 14 listopada na PGE Narodowym, z Maltą trzy dni później na wyjeździe.

Nasza drużyna jest już praktycznie pewna udziału w marcowych barażach, ale gra toczy się nadal o rozstawienie, które sprawi, że droga na mundial powinna być – przynajmniej w teorii – łatwiejsza.

Debiutanci w kadrze Jana Urbana. Kim są Kryspin Szcześniak i Filip Rózga?

Jan Urban postawił w większości na sprawdzonych zawodników. Na liście powołanych znaleźli się więc m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Matty Cash, Kamil Grosicki oraz duet z Porto: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Są także Przemysław Wiśniewski i Bartosz Ślisz, choć obaj ze względu na kartki nie będą mogli zagrać z Holendrami.

Selekcjoner zaprosił również debiutantów. To 24-letni obrońca Górnika Zabrze Kryspin Szcześniak i pięć lat młodszy pomocnik Sturmu Graz Filip Rózga.

Czytaj więcej

Alvaro Garcia zdobył bramkę na 3-2 i pogrążył Lecha w meczu z Rayo
Piłka nożna
Liga Konferencji. Decydowały ostatnie sekundy: Lech dobity, Jagiellonia wyrównuje
Reklama
Reklama

Szcześniak wyróżnia się w Ekstraklasie, a jego zespół jest liderem. Urban zna go z czasów pracy w Zabrzu. Rózga latem przeniósł się do Austrii – z Cracovii. Grał już w kwalifikacjach Ligi Mistrzów oraz w Lidze Europy.

– Moje największe atuty to z pewnością szybkość, drybling, a także nieustępliwość na boisku. Ale jestem jeszcze bardzo młodym graczem, który chce się doskonalić we wszystkich dziedzinach. Kibice mogą oczekiwać ode mnie, że w każdym meczu i w każdej minucie dam z siebie wszystko, by jak najlepiej pomóc drużynie – opowiadał o sobie Rózga w rozmowie z klubowymi mediami Sturmu Graz.

Czytaj więcej

Piłkarze Legii Warszawa Jakub Żewłakow (L) i Radovan Pankov (P) rozmawiają z kibicami po przegranym
Piłka nożna
Legia i Raków w Lidze Konferencji. Zabrakło trochę szczęścia

To ostatnie zgrupowanie reprezentacji w tym roku– pierwsze za kadencji Jana Urbana, które odbędzie się w Warszawie. Rozpocznie się tradycyjnie w poniedziałek, ale jest też jedna zmiana – pierwszą konferencję zaplanowano dopiero na wtorek.

Kadra na mecze z Holandią i Maltą

Bramkarze
Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny)
Kamil Grabara (Wolfsburg)
Łukasz Skorupski (Bologna)
Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy
Jan Bednarek (Porto)
Matty Cash (Aston Villa)
Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)
Jakub Kiwior (Porto)
Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)
Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)
Paweł Wszołek (Legia Warszawa)
Jan Ziółkowski (Roma)

Pomocnicy
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
Jakub Kamiński (FC Koeln)
Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
Filip Rózga (Sturm Graz)
Michał Skóraś (KAA Gent)
Bartosz Slisz (Atlanta United)
Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł)
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy
Adam Buksa (Udinese Calcio)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Krzysztof Piątek (Al-Duhail)
Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Jan Urban mundial reprezentacja Polski

Z Holandią Polacy zagrają 14 listopada na PGE Narodowym, z Maltą trzy dni później na wyjeździe.

Nasza drużyna jest już praktycznie pewna udziału w marcowych barażach, ale gra toczy się nadal o rozstawienie, które sprawi, że droga na mundial powinna być – przynajmniej w teorii – łatwiejsza.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Alvaro Garcia zdobył bramkę na 3-2 i pogrążył Lecha w meczu z Rayo
Piłka nożna
Liga Konferencji. Decydowały ostatnie sekundy: Lech dobity, Jagiellonia wyrównuje
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Piłkarze Legii Warszawa Jakub Żewłakow (L) i Radovan Pankov (P) rozmawiają z kibicami po przegranym
Piłka nożna
Legia i Raków w Lidze Konferencji. Zabrakło trochę szczęścia
Liga Mistrzów. Festiwal zwrotów akcji w meczu Barcelony w Brugii
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Festiwal zwrotów akcji w meczu Barcelony w Brugii
Liverpool - Real Madryt
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Liverpool wstał z kolan, Bayern podbił Paryż
ORLEN napędza transformację w Europie Centralnej
Materiał Promocyjny
ORLEN napędza transformację w Europie Centralnej
Na brak propozycji Xavi przez ostatni rok nie narzekał
Piłka nożna
Rosjanie kuszą Xaviego. Były trener Barcelony odmawia
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama