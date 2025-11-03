Reklama
Rozwiń
Reklama

Rosjanie kuszą Xaviego. Były trener Barcelony odmawia

Xavi odrzucił ofertę prowadzenia Spartaka Moskwa. Były trener Barcelony nie spieszy się z powrotem na ławkę.

Publikacja: 03.11.2025 13:04

Na brak propozycji Xavi przez ostatni rok nie narzekał

Na brak propozycji Xavi przez ostatni rok nie narzekał

Foto: EPA/Jose Manuel Vidal

Tomasz Wacławek

Z katalońskim klubem Xavi rozstał się latem 2024 r. Miał pójść w ślady Pepa Guardioli, który sukcesy z Barceloną odnosił zarówno jako piłkarz, jak i trener, ale przez ponad dwa sezony wywalczył tylko mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

– Kieruję się sercem. Nie chcę być problemem dla klubu – uzasadniał swoją decyzję o odejściu.

Gdzie chciałby pracować Xavi?

Na brak propozycji przez ostatni rok nie narzekał. Interesowały się nim m.in. Manchester United, Juventus Turyn, Ajax Amsterdam i Al-Ittihad. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano stwierdził nawet kilka tygodni temu, że Xavi bez wahania podjąłby się pracy w pierwszym z tych klubów, gdyby na Old Trafford zwolniła się posada. Podobno nie przeszkadzałby mu nawet fakt, że Czerwone Diabły nie grają w europejskich pucharach.

Czytaj więcej

Xavi
Piłka nożna
Piłkarzy trzeba uwieść. Xavi z misją odbudowy Barcelony

W ostatnich dniach zgłosił się do niego Spartak Moskwa, który ze względu na rozczarowujące wyniki rozważa zmianę trenera. Drużynę prowadzi obecnie Serb Dejan Stanković, a dyrektor sportowy Francis Cagigao uważa Xaviego za idealnego kandydata na następcę.

Reklama
Reklama

Cagigao, który w przeszłości pracował m.in. w Arsenalu, jest odpowiedzialny za nowy projekt. Spartak zamierza rzucić wyzwanie Zenitowi Sankt Petersburg. Xavi nie był jednak przekonany do tego, co usłyszał. Nie chce być strażakiem, który będzie gasił pożar. Woli budować.

Xavi odrzucił ofertę Spartaka Moskwa

– Priorytetem jest odpowiedni projekt, a nie pieniądze. Nie chce pogrążyć się w chaosie – opowiadały osoby z bliskiego otoczenia Xaviego, gdy Hiszpan nie skorzystał z oferty prowadzenia Al-Ittihad.

O odrzuceniu propozycji z Moskwy miały decydować względy sportowe, ale można się domyślać, że wpływ miała także sytuacja na świecie. Odkąd Rosjanie napadli na Ukrainę, praca dla tamtejszych klubów stała się moralnym obciążeniem.

Xavi ma ten komfort, że nie musi się spieszyć z podejmowaniem decyzji. Może cieszyć się życiem rodzinnym i czekać na odpowiednią ofertę. Prędzej czy później i tak wróci na ławkę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Xavi Hernandez Kluby piłkarskie Spartak Moskwa

Z katalońskim klubem Xavi rozstał się latem 2024 r. Miał pójść w ślady Pepa Guardioli, który sukcesy z Barceloną odnosił zarówno jako piłkarz, jak i trener, ale przez ponad dwa sezony wywalczył tylko mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

– Kieruję się sercem. Nie chcę być problemem dla klubu – uzasadniał swoją decyzję o odejściu.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Trener Legii Warszawa Edward Iordanescu
Piłka nożna
Katastrofa Legii. Rozstanie z Edwardem Iordanescu
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Frekwencyjny rekord na meczu Ligi Mistrzów w Gliwicach
futsal
Frekwencyjny rekord na meczu Ligi Mistrzów w Gliwicach
Goncalo Feio
Piłka nożna
Goncalo Feio wraca do Polski. Niespodziewany zwrot akcji
Dani Alves
Piłka nożna
Dani Alves. Wyszedł z więzienia, zawarł pakt z Bogiem
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Grzegorz Krychowiak przechodzi na piłkarską emeryturę
Piłka nożna
Grzegorz Krychowiak ogłosił, że kończy karierę. Teraz film, podcast i kurs trenera
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie