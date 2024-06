Pytany o bramkę straconą w momencie, gdy to Polska wydawała się bliższa zdobycia gola, Buksa odparł, że "bardzo szkoda tej bramki". - Teraz koncentrujemy się na regeneracji, jedziemy na mecz z Austrią, walczymy dalej - dodał.



Adam Buksa o rywalizacji z van Dijkiem: To kawał obrońcy

Buksa był też pytany o to jak czuje się po strzeleniu gola na Mistrzostwach Europy.



- Mam mieszane uczucia — najpierw euforia, a teraz po prostu mi przykro, że ten mecz przegraliśmy. Na razie muszę ochłonąć, skoncentrować się na regeneracji, bo jeszcze dużo do wygrania — powiedział.



Buksę pytano też o rywalizację z Virgilem van Dijkiem, jedną z największych gwiazd reprezentacji Holandii.



- To była dość wyrównana walka, jest to kawał obrońcy, nie ma co się oszukiwać. To była przyjemność rywalizować z nim, apetyt rośnie w miarę jedzenia, chciałbym rywalizować z takimi zawodnikami na co dzień - stwierdził.