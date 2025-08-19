Mityng Golden Sand: Bukowiecki, Lisek i Horowska triumfują. Szewińska na podium w Alei Gwiazd

Trzecia edycja międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego Golden Sand Międzyzdroje rozpoczęła się wyjątkowym akcentem – uroczystym odsłonięciem pierwszego w Polsce pomnika Ireny Szewińskiej. Monument autorstwa Igora Duszyńskiego, przedstawiający najwybitniejszą polską sportsmenkę stojącą na podium, stanął przy Alei Gwiazd, tuż obok miejsca rozgrywania zawodów. Marmur, z którego wykonano podium, został specjalnie sprowadzony z Cassino we Włoszech.

– Sportowo to była historyczna edycja Golden Sand. Po raz pierwszy rozegraliśmy profesjonalny konkurs pchnięcia kulą im. Władysława Komara, a cały mityng znalazł się w prestiżowym cyklu World Athletics Continental Tour Silver. To oznacza, że nasze zawody są dziś nie tylko piękną letnią atrakcją, ale także ważnym punktem światowego kalendarza lekkoatletycznego. A to, że czołowe role podczas zawodów odegrali biało-czerwoni sprawia, że radość jest podwójna – powiedział Bogusław Mamiński, dyrektor mityngu Golden Sand.

– Dzisiejszy dzień był także dla mnie wyjątkowy i bardzo wzruszający. Odsłonięcie pomnika Ireny Szewińskiej to moment symboliczny – wraca Ona do nas na podium, na którym przez lata była niedoścignioną mistrzynią. Cieszę się, że mogliśmy oddać Jej hołd właśnie tutaj, w Międzyzdrojach, w sercu naszego mityngu – dodał Mamiński, prezes Klub Biegacza Sporting, który przyczynił się także do modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach.

Inne ważną inicjatywą klubu w regionie są odbywające się rano w dniu mityngu Biegi Śniadaniowe. W tym roku odbyła się już 22. edycja biegu, a ok. 4-kilometrową trasę z Alei Gwiazd na stadion im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach pokonało kilkaset biegaczek i biegaczy.