Mityng Golden Sand: Bukowiecki, Lisek i Horowska triumfują. Szewińska na podium w Alei Gwiazd

Międzyzdroje znów stały się letnią stolicą lekkoatletyki. Podczas tegorocznej edycji mityngu Golden Sand, który po raz pierwszy znalazł się w prestiżowym cyklu World Athletics Continental Tour Silver, Konrad Bukowiecki, Piotr Lisek i Nikola Horowska odnieśli zwycięstwa w swoich konkurencjach. Kibice byli świadkami nie tylko sportowych emocji na najwyższym poziomie, ale także wzruszającej uroczystości odsłonięcia pomnika ikony polskiego sportu – Ireny Szewińskiej.

Publikacja: 19.08.2025 20:31

Mityng Golden Sand: Bukowiecki, Lisek i Horowska triumfują. Szewińska na podium w Alei Gwiazd

Trzecia edycja międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego Golden Sand Międzyzdroje rozpoczęła się wyjątkowym akcentem – uroczystym odsłonięciem pierwszego w Polsce pomnika Ireny Szewińskiej. Monument autorstwa Igora Duszyńskiego, przedstawiający najwybitniejszą polską sportsmenkę stojącą na podium, stanął przy Alei Gwiazd, tuż obok miejsca rozgrywania zawodów. Marmur, z którego wykonano podium, został specjalnie sprowadzony z Cassino we Włoszech.

– Sportowo to była historyczna edycja Golden Sand. Po raz pierwszy rozegraliśmy profesjonalny konkurs pchnięcia kulą im. Władysława Komara, a cały mityng znalazł się w prestiżowym cyklu World Athletics Continental Tour Silver. To oznacza, że nasze zawody są dziś nie tylko piękną letnią atrakcją, ale także ważnym punktem światowego kalendarza lekkoatletycznego. A to, że czołowe role podczas zawodów odegrali biało-czerwoni sprawia, że radość jest podwójna – powiedział Bogusław Mamiński, dyrektor mityngu Golden Sand.

Dzisiejszy dzień był także dla mnie wyjątkowy i bardzo wzruszający. Odsłonięcie pomnika Ireny Szewińskiej to moment symboliczny – wraca Ona do nas na podium, na którym przez lata była niedoścignioną mistrzynią. Cieszę się, że mogliśmy oddać Jej hołd właśnie tutaj, w Międzyzdrojach, w sercu naszego mityngu – dodał Mamiński, prezes Klub  Biegacza Sporting, który przyczynił się także do modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach.

Inne ważną inicjatywą klubu w regionie są odbywające się rano w dniu mityngu Biegi Śniadaniowe. W tym roku odbyła się już 22. edycja biegu, a  ok. 4-kilometrową trasę z Alei Gwiazd na stadion im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach pokonało kilkaset biegaczek i biegaczy.  

Foto: Mat. Partnera

Sportowa rywalizacja przy Alei Gwiazd

Po historycznym odsłonięciu pomnika przyszedł czas na emocje sportowe. Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach stała się areną trzech prestiżowych konkursów: skoku w dal kobiet im. Ireny Szewińskiej, skoku o tyczce mężczyzn im. Tadeusza Ślusarskiego oraz pchnięcia kulą mężczyzn im. Władysława Komara.

Skok w dal im. Ireny Szewińskiej

W rywalizacji skoczkiń w dal najlepsza okazała się Nikola Horowska, która już w pierwszej próbie oddała najdalszy skok wieczoru – 6.56 m. Drugie miejsce zajęła Japonka Sumire Hata (6.38), a podium uzupełniła blondwłosa Szwedka Tilde Johansson z wynikiem 6.33 m.

Jestem bardzo zadowolona. Pierwszy raz miałam okazję skakać na Promenadzie Gwiazd i muszę powiedzieć, że rozbieg na podeście świetnie mnie niósł. Kibice spisali się fantastycznie, bardzo mi dopingowali – aż tak bardzo chciałam daleko skoczyć, że kilka prób spaliłam. Na szczęście trafiłam pierwszy skok i mogłam rozpocząć konkurs z wysokiego „A”. To sprawiło, że dalsza rywalizacja dawała mi już tylko dużo frajdy – powiedziała Nikola Horowska.

Przede mną mistrzostwa Polski i walka o trzeci tytuł z rzędu. Ten konkurs dodał mi dużo pewności siebie, dzięki czemu spokojnie pojadę teraz do Bydgoszczy. Bardzo się cieszę, że mogłam tu wystartować – świetnie mi się skakało i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz w Międzyzdrojach. Do zobaczenia za rok – dodała Horowska.

Pchnięcie kulą im. Władysława Komara

W rywalizacji kulomiotów bezkonkurencyjny był Konrad Bukowiecki. Po nieudanym występie dzień wcześniej na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej (z wynikiem19.32 m zajął zaledwie 9. miejsce), odrodził się w Międzyzdrojach uzyskując swój najlepszy od trzech lat wynik na stadionie – 21.33 m. Dobrze spisał się także drugi dzisiaj Szymon Mazur, uzyskując najlepszy wynik w sezonie (19.75 m). Podium uzupełnił Mohammed Daoud B TOLU z Arabii Saudyjskiej (19.40 m).

Bardzo się cieszę, że tak wyszło. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się dzisiaj takiego rezultatu. Wczoraj miałem beznadziejny start w Diamentowej Lidze, za który jeszcze raz muszę wszystkich przeprosić, bo naprawdę było mi wstyd po tym, co się stało. Dzisiaj udowodniłem jednak, że to był tylko wypadek przy pracy i po prostu nie mój dzień. Kompletnie na luzie podszedłem do startu i wyszło super – dwa pchnięcia powyżej 21 metrów, najlepszy wynik w tym sezonie i w ogóle w tym roku. Ten mały progres bardzo cieszy. Kolejne „21” odhaczone, więc jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj wystartować. Ten mityng oglądałem jako mały chłopak z błyskiem w oku, marząc, że kiedyś stanę w Międzyzdrojach w konkursie. Przez poprzednie lata kula była tu głównie dla celebrytów, ale mam nadzieję, że na dobre wracamy do profesjonalnego pchnięcia kulą i będziemy mogli pokazywać się tutaj także w kolejnych latach  – powiedział Konrad Bukowiecki.

Skok o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego

Konkurs tyczkarzy, tradycyjnie będący ozdobą zawodów w Międzyzdrojach, dostarczył kibicom wielu emocji. Pierwszych trzech zawodników uzyskało ten sam rezultat – 5.72 m, ale dzięki najmniejszej liczbie oddanych skoków zwyciężył Piotr Lisek, drugi był Amerykanin Olen Tray Oates, a trzeci młody  Norweg –  Simen Guttormsen. Siódme miejsce w konkursie zajął Robert Sobera (5.37 m).

– Cieszę się, że mogłem być kolejny raz w Międzyzdrojach. Publiczność jak zawsze nie zawiodła – dziękuję, że jesteście z nami, polskimi lekkoatletami. Wiem, że kibice mają apetyt na nasze dobre wyniki na Mistrzostwach Świata. Spotkanie w Chorzowie pokazało, że rywalizacja będzie trudna, ale właśnie dlatego ta impreza jest tak wyjątkowa – tam nic nie przychodzi łatwo. Trzymajcie za nas kciuki, bo naprawdę na treningach robimy wszystko, żeby skakać jak najwyżej, biegać jak najszybciej, rzucać i pchać jak najdalej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na wysokości – powiedział Piotr Lisek.

Foto: Mat. Partnera

Konkurs Gwiazd i Przyjaciół

Tradycyjnie rozegrano także pokazowy konkurs Gwiazd i Przyjaciół, w którym do rywalizacji w pchnięciu kulą stanęli byli sportowcy, aktorzy i przyjaciele Ireny Szewińskiej oraz tragicznie zmarłych mistrzów – Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Choć wyniki miały tu drugorzędne znaczenie, emocji nie zabrakło. Żeby wyrównać szanse, wyniki obliczane były według specjalnych przeliczników uwzględniających kategorie wiekowe startujących. Zwyciężył mistrz świata w trójskoku z Helsinek (1983) Zdzisław Hoffmann, przed Pawłem Wojciechowskim – mistrzem świata w skoku o tyczce z Daegu (2011). Trzecie miejsce zajął Andrzej Szewiński, reprezentant kraju i trzykrotny mistrz Polski w siatkówce, najstarszy syn Ireny Szewińskiej.    

 Atmosfera, która łączy sport i wakacje

Golden Sand 2025 po raz kolejny udowodnił, że lekkoatletyka w Międzyzdrojach ma swój niepowtarzalny klimat. Bliskość kibiców, wakacyjna sceneria i sport na najwyższym poziomie stworzyły widowisko, które już na stałe wpisało się w kalendarz letnich wydarzeń sportowych w Polsce.

Komplet wyników dostępny jest na stronie: live2.domtel-sport.pl

Lekkoatletyka

