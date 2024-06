- Szkoda tej porażki. Jeżeli my wczoraj zagraliśmy dobry mecz, (...) to nie ma żadnej pewności, że po dobrym meczu następny musi być tak samo dobry - zaznaczył. Podkreślił, że porażka z Austrią wyeliminuje Polskę z Euro 2024, a do awansu do dalszej fazy turnieju potrzebne będą co najmniej trzy punkty.

Pytany o mecz z Austrią Zbigniew Boniek mówił w Radiu Zet, że najbliżsi rywale Biało-Czerwonych to inna drużyna od Holandii. - Większość zawodników wywodzi się z Bundesligi, z niemieckich drużyn, to drużyna o twardych założeniach taktycznych. Mentalność Austriaków jest inna niż Holendrów - dodał. Przypomniał, że mecze z Austrią Polska częściej wygrywała niż przegrywała.

Czy na Euro 2024 Polska wyjdzie z grupy? Zbigniew Boniek nie chciał na to pytanie odpowiedzieć "tak" albo "nie". Dopytywany, czy nie ma wielkich nadziei, odpowiedział twierdząco. - Nie, no nie mam wielkich nadziei. Odpowiedź "tak" albo "nie" limituje mój sposób myślenia. Jeżeli powiem "nie" (...) to wszyscy powiedzą, że Boniek nie wierzy w polską reprezentację; jak powiem "tak", to powiedzą, że Boniek żyje w innym świecie i był pewny - tłumaczył.

Zdaniem prezesa PZPN, w meczu z Holandią, w którym z powodu kontuzji nie mógł zagrać Robert Lewandowski, rolę lidera drużyny wziął na siebie Piotr Zieliński. - Rozegrał bardzo dobry mecz, dawał drużynie rytm, kilka razy w pierwszej połowie potrafił uratować nas prawie przed sytuacją 100 proc. dla przeciwnika - ocenił Boniek, dobrze oceniając też występ Wojciecha Szczęsnego, Jakuba Kiwiora, Tarasa Romanczuka i Adama Buksy.