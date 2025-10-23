Reklama

Liga Konferencji. Kompromitacja mistrzów Polski na Gibraltarze

Po wygranej Legii z Szachtarem i remisie Jagiellonii w Strasburgu mogło się wydawać, że przed Lechem i Rakowem łatwiejsze zadanie. O ile częstochowianie uratowali remis z Sigmą Ołomuniec, to Lech się totalnie skompromitował: przegrał z mistrzem Gibraltaru, Lincolnem Red Imps.

Publikacja: 23.10.2025 23:54

Raków Częstochowa - Sigma Ołomuniec

Raków Częstochowa - Sigma Ołomuniec

Foto: PAP/CTK, Ludek Perina

Bartosz Nosal

Najnowsza historia polskich klubów w Lidze Konferencji Europy to niemal pasmo niekończących się sukcesów. Po poprzednim sezonie, w którym Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok osiągnęły ćwierćfinał, w tym do fazy ligowej dostali się aż czterej przedstawiciele Ekstraklasy. W pierwszej turze czwartkowych meczów, Legia wygrała w Krakowie z Szachtarem Donieck, a Jagiellonia zremisowała z RC Strasbourg. W późniejszej serii gier, pierwszy w historii polski ćwierćfinalista tych rozgrywek – Lech Poznań - miał mierzyć się z mistrzem Gibraltaru. Co mogło pójść nie tak?

Lincoln – Lech Poznań. Kompromitująca porażka w Lidze Konferencji 

Lincoln Red Imps w pierwszej kolejce Ligi Konferencji przegrał 0:5 z bośniackim Zrinjski Mostar i okupował ostatnie miejsce w tabeli rozgrywek. Z kolei Lech w pierwszym starciu poradził sobie świetnie, bo wygrał aż 4:1 z Rapidem Wiedeń w Poznaniu.

A jednak poznańscy kibice na widok boiska ze sztuczną trawą na Gibraltarze mieli prawo być pełni obaw. Wśród wielu ich traumatycznych wspomnień są bowiem wstydliwe porażki Lecha w takich okolicznościach przyrody, gdy Kolejorz przegrywał z przeciętnymi rywalami z Islandii, Stjarnanem Gardabaer i Vikingurem Reykjavik. Z drugiej strony – w tym sezonie poznaniacy ten islandzki impas przełamali, pokonując Breidablika Kopavogur i u siebie (7:1) i na wyjeździe (1:0)

Statystycy przed meczem zauważali, że mistrz Gibraltaru radzi sobie dużo lepiej na własnym boisku niż na wyjazdach. Przeciwko mistrzowi Serbii Crvenej Zvezdzie, Lincoln stracił u siebie mniej goli niż Lech w eliminacjach Ligi Mistrzów. I choć trener Niels Frederiksen zauważał przed meczem, że w Lidze Konferencji nie ma słabych drużyn, to do pierwszej jedenastki delegował w większości zawodników, którzy nie zaczynali od pierwszej minuty spotkań z Rapidem czy w ostatnią niedzielę z Pogonią. Na ławce rezerwowych usiedli m.in. kapitan Mikael Ishak i gwiazda tego sezonu Luis Palma. 

Obaj musieli wejść ratować Lecha w drugiej połowie, do przerwy poznaniacy przegrywali bowiem 0:1 po błędzie obrony i strzale Hiszpana Kike Gomeza. Wspominany Ishak doprowadził co prawda do remisu po skutecznym strzale z rzutu karnego (jedenastka była podyktowana po błędnym wyjściu bramkarza, który uderzył w głowę Rogrigueza), ale decydujący cios zadali gospodarze. W 88. minucie Hiszpan Rutjens strzałem głową przelobował bramkarza Bartosza Mrozka. Wcześniejsze strzały lechitów w poprzeczkę i słupek nie mają znaczenia, porażką z mistrzem Gibraltaru totalnie się skompromitowali. I nawet jeśli w dalszych meczach Ligi Konferencji wrócą do formy i awansują do gier w 2026 roku, to nie wymaże to kolejnej traumy, której nabawili się poznańscy kibice.

W równolegle rozgrywanym meczu Raków Częstochowa zremisował w Ołomuńcu 1:1 z Sigmą, a gola na wagę punktu zdobył Stratos Svarnas w 90. minucie.

Terminarz meczów polskich klubów w Lidze Konferencji

Kolejka 3. (6.11.)

  • 18:45: Sparta – Raków, Celje – Legia,
  • 21:00: Shkëndija – Jagiellonia, Rayo – Lech

Kolejka 4. (27.11.)

  • 18:45: Lech – Lausanne, Raków – Rapid
  • 21:00: Jagiellonia – KuPS, Legia - Sparta
Kolejka 5 (11.12.)

  • 18:45: Noah – Legia, Jagiellonia - Rayo
  • 21:00: Lech – Mainz, Raków - Zrinjski

Kolejka 6 (18.12.)

  • 21:00: AZ – Jagiellonia, Legia – Lincoln, Omonia – Raków, Sigma – Lech.

e-Wydanie