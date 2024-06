Czytaj więcej Sport Paryż 2024. Kim jest Katarzyna Niewiadoma, polska nadzieja na medal igrzysk olimpijskich Katarzyna Niewiadoma od lat jest w czołówce światowego peletonu i i podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu będzie polską kandydatką do medalu w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego, który odbędzie się 4 sierpnia.

– Rzadko zdarza się, aby Tour de France rozpoczynał się od przewyższenia przekraczającego 3600 m. W Toskanii oraz Emilii-Romanii ciekawie zapowiada się walka między pretendentami do tytułu, zwłaszcza na podjeździe do San Marino - zapowiada Proudhomme.

Polskie nadzieje na Tour de France

Tym razem na starcie Wielkiej Pętli zabranie Rafała Majki, który - jako pierwszy Polak w historii - został zwycięzcą klasyfikacji górskiej wyścigu (2014). 34-latek w tym sezonie pomógł liderowi swojej drużyny UAE Team Emirates, Słoweńcowi Tadejowi Pogacarowi, wygrać Giro d'Italia.

Wśród uczestników Tour de France będzie za to Michał Kwiatkowski z Ineos Grenadiers. On w ubiegłym roku wygrał z jeden etapów francuskiego wyścigu. 21-etapowa, 111. edycja Wielkiej Pętli potrwa od 29 czerwca do 21 lipca.