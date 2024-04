I tak to się zaczęło. Niewiadoma ruszyła do wyścigu o kolarskie laury i sławę. Rok później podpisała umowę z zawodową częścią grupy Rabobank, były też znaczące wyniki, m.in. pierwsze miejsce w wieloetapowym, ważnym w kobiecym tourze wyścigu Festival Elsy Jacobs. Od sześciu lat jeździ w niemieckiej topowej drużynie Canyon/SRAM Racing. W 2019 roku wygrała zaliczany do kobiecego World Tour Amstel Gold Race, potem była druga w Giro d’Italia, trzecia w Tour de France. Od pięciu lat, od zwycięstwa w Amstel i etapowego w OVO Energy, góralce z Ochotnicy brakowało znaczącego zwycięstwa. Było wiele drugich, trzecich miejsc. Bardzo się stęskniła za najwyższym miejscem na podium.

Paryż 2024. Katarzyna Niewiadoma pracowała więcej niż inne

Tydzień przed świętami wielkanocnymi od wygranej w Ronde van Vlaanderen dzieliło jej pół koła. Przegrała finisz z Włoszką Elise Longo Borghini. – Wtedy pokazała, że jest obecnie jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Podczas ucieczki pracowała więcej niż inne zawodniczki, na finiszu zabrakło niewiele – mówi „Rz” Małgorzata Jasińska, trenerka kadry narodowej kobiet i dyrektor sportowy w brytyjskiej grupie Liveplus Wahoo.

W Walońskiej Strzale Niewiadoma pojechała inaczej. Była czujna aż do samego końca i zaatakowała na morderczym podjeździe Mur de Huy. Piękna akcja i piękne jej zakończenie. – Skłamałabym, gdybym powiedziała, że byłam zaskoczona tym zwycięstwem. Wiem, jak Kasia ciężko pracowała na zgrupowaniu wysokogórskim na Teneryfie i ten sprint we Flandrii był już zapowiedzią kolejnych dobrych wyników – opowiada Jasińska.

Paryż 2024. Katarzyna Niewiadoma nadzieją na medal olimpijski

Po takich wynikach łatwiej spoglądać z nadzieją dalej, na wyścig olimpijski w Paryżu, na potencjalny medal. 3 sierpnia kolarki będą miały do przejechania 158 km, ze startem i metą na placu Trocadero. Trzy razy będą się wspinać po brukowanym i wąskim odcinku Butte Montmartre – 1,1 km i 5,8 procent nachylenia. Wtedy jest trudno, ale to dla Niewiadomej bardzo dobrze. Wspinaczka na Montmarte to mniej wymagająca wersja Mur de Huy. – Powiedziałabym, że w pierwszej części wyścig przypomina klasyki w Bretanii, ale w drugiej - trasę mistrzostw świata w Leuven sprzed trzech lat, gdzie Kasia Niewiadoma zdobyła brązowy medal – opisuje wyścig olimpijski Jasińska.