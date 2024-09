MŚ Zurych 2024. Katarzyna Niewiadoma z dużą stratą. Rafał Majka nie wystartuje

Niewiadoma w tym sezonie zwyciężyła w kwietniu w cenionym klasyku Amstel Gold Race, latem sięgnęła po wygraną w Tour de France. Na igrzyskach przyjechała ósma. Szczególnie „Wielka Pętla” dała się jej we znaki. Wtedy osiągnęła szczyt formy. W Zurychu zbiornik z paliwem był już opróżniony. Brakowało czasu i możliwości, żeby go uzupełnić. Na mecie była 17. Do zwyciężczyni straciła trzy minuty.

Kim są medalistki MŚ w Zurychu?

Złoty medal zdobyła Lotte Kopecky. Na mecie 29-letnia Belgijka finiszowała zdecydowanie pierwsza z sześcioosobowej grupy. Wyprzedziła Amerykankę Chloe Dygert i Włoszkę Elisę Longo Borghini. To drugi z rzędu tytuł tej zawodniczki, zdecydowanej liderki rankingu UCI.

Wielkiej porażki doznały Holenderki. Miały wszystkie karty w ręku. W każdej fazie wyścigu kilka niderlandzkich zawodniczek znajdowało się w czołówce. W walczącej o medale grupie jechała tylko Demi Vollering, która w sierpniu o sekundy przegrała z Niewiadomą Tour de France.

Zabrakło jej sił, ale przede wszystkim taktycznego zmysłu na finisz. Była dopiero piąta. Holenderki, które w każdym wyścigu są faworytkami, w Zurychu doznały spektakularnej porażki.

Z Polek wyścig ukończyła jeszcze tylko Dominika Włodarczyk, na 45. miejscu z ponad 11 minutami straty.