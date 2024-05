Kości zostały rzucone. Tadej Pogacar podbił Włochy. A teraz Francja

Jest Rafał Majka, jest Michał Kwiatkowski, objawił się Stanisław Aniołkowski

W Tour de France nie pojedzie Rafał Majka. Polak ukończył 22 wielki tour w karierze. Zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale realizował zupełnie inne zadanie i ta niezła przecież pozycja nie ma żadnego znaczenia. Miał pomagać Pogacarowi, pilnować, by nic złego mu się nie stało. Za okazaną pomoc zwycięzca wyścigu wielokrotnie dziękował Polakowi. Majka dołożył cegielkę do triumfu Słoweńca,

Kolarz z Zegartowic pojedzie prawdopodobnie we Vuelcie. Nie ma szans na to, aby wystartować w igrzyskach olimpijskich. Polska ma tylko jedną kwalifikację, przeznaczone najprawdopodobniej dla najwyżej notowanego w klasyfikacji UCI (110. pozycja) i lepiej predystynowanego do jazdy po paryskich drogach, Michała Kwiatkowskiego.

Tym większa szkoda ma tylko jedno miejsce na igrzyskach, bo można byłoby stworzyć niezłą drużynę. Jest Kwiatkowski, jest Majka, a w tegorocznym Giro swój talent objawił Stanisław Aniołkowski. Kolarz z Warszawy, jeżdżący od tego roku we francuskim Cofidisie, potrafił w pojedynkę, pozbawiony wsparcia drużyny, finiszować na czołowych pozycjach. Na etapie do Cento zajął drugie miejsce, pięciokrotnie był w pierwszej dziesiątce. W klasyfikacji punktowej uplasował się na 10. pozycji. To był obiecujący występ Aniołkowskiego. Po latach posuchy polskie kolarstwo doczekało się solidnego sprintera.