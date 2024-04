Marc Gual w barwach Jagiellonii został królem strzelców ubiegłego sezonu, a wkrótce potem spakował walizki i przeprowadził się do stolicy, więc dla niego niedzielny mecz miał wymiar szczególny.

Jesienią w Białymstoku Hiszpan bramki nie zdobył, a Legia przegrała 0:2. W niedzielę długo był głównym bohaterem widowiska w Warszawie.

Legia - Jagiellonia. Jak padły bramki?

Była 30. minuta meczu, precyzyjnym podaniem popisał się Josue, Gual wbiegł w pole karne, oszukał zwodem obrońcę rywali i uderzeniem w długi róg dał gospodarzom prowadzenie.

Hiszpan z trudem powstrzymywał radość z szacunku do byłych kolegów, bo to dopiero jego szósty gol w tym sezonie i marzenia o kolejnej koronie króla strzelców musiał odłożyć na przyszłość. Gual szukał przy Łazienkowskiej następnych trafień, zaskoczyć bramkarza przeciwników próbował także m.in. Josue, ale to rywale zdołali zmienić wynik i wywieźć ze stolicy punkt.