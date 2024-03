Kadra na baraże o Euro 2024. Kim jest Dominik Marczuk - jedyny debiutant?

Jest też Jakub Kiwior, który regularnie dostaje powołania, a kilka tygodni temu wreszcie przebił się do podstawowego składu Arsenalu i trudno sobie wyobrazić, by takiego zawodnika zabrakło w kadrze. Do tego grona Probierz dołożył Pawła Bochniewicza i Sebastiana Walukiewicza, którzy w reprezentacji debiutowali już kilka lat temu, a teraz wreszcie ustabilizowali formę na wysokim poziomie.

Niemal taki sam jak za Michniewicza jest też zestaw napastników. Obok Roberta Lewandowskiego są Adam Buksa, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Brakuje tylko Arkadiusza Milika, który od długiego czasu ma problemy w Juventusie Turyn i nie dostał powołania już drugi raz z rzędu.

Reprezentacja Polski. Tylko czterech powołanych z polskiej Ekstraklasy

Najwięcej zaskoczeń i nowych-starych twarzy jest w linii pomocy. Oczywiście, są dobrze znani Piotr Zieliński, Sebastian Szymański czy Przemysław Frankowski, którzy grają za granicą, ale tutaj selekcjoner postawił na kilku piłkarzy z PKO BP Ekstraklasy.

Znów pojawił się Kamil Grosicki, który po mundialu w Katarze miał przerwę od gry w reprezentacji, a potem razem z Grzegorzem Krychowiakiem został nagle powołany i miał ratować posadę Fernando Santosa w meczach z Wyspami Owczymi i Albanią. U Probierza przyjedzie na zgrupowanie już trzeci raz.

Grosicki gra w tym sezonie bardzo dobrze i pokazuje młodszym, że jeszcze dużo muszą się uczyć. Poza tym selekcjoner zna go z czasów Jagiellonii i wie, na co go stać oraz jak z nim pracować.