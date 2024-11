Jasmine Paolini uwierzyła w siebie. Nieoczekiwana bohaterka tenisowego roku

Zawsze wiedziała, że marzenia są ważne, dziwiła się Novakowi Djokoviciowi, kiedy ten przekonywał, że już jako dzieciak chciał być numerem jeden. Ona nigdy nawet nie śniła o wielkoszlemowych finałach. Długo nic na to nie wskazywało. Pięć lat pracowała na awans do czołowej „setki” rankingu WTA, a pięć kolejnych – na występ w drugim tygodniu turnieju Wielkiego Szlema.

Sportowe dojrzewanie było w jej przypadku wyjątkowo długim procesem, pewność budowała w sobie krok po kroku, a w ostatnich miesiącach ta ewolucja przyspieszyła. – Nie jest tak, że nagle coś we mnie przeskoczyło. Po prostu z każdym występem zaczynałam czuć, że mogę grać na coraz wyższym poziomie – wyjaśnia. Wygrywała w tym sezonie dwa z trzech meczów, a rok temu tylko co drugi. Taka skuteczność w tenisie oznacza zaś przeskok z klasy średniej do tej najwyższej.

Czytaj więcej Tenis Ostatnie łzy Rafaela Nadala Rafael Nadal skupił na sobie całą uwagę podczas finałów Pucharu Davisa w Maladze, choć zagrał tylko w ćwierćfinale i na korcie już go więcej nie zobaczymy.

Kim jest Jasmine Paolini? „Stuprocentowa Włoszka”, która mówi po polsku

Paolini podkreśla, że jest „stuprocentową Włoszką”, choć czuje dumę z krwi, która płynie w jej żyłach. Babcia Barbara jest Polką, a dziadek Salomon Ghańczykiem z duńskim paszportem. – Myślę, że to dzięki jego genom jestem taka szybka – mówi. Mama Jacqueline urodziła się w naszym kraju, ale później wyszła za Włocha Ugo. Prowadził bar, gdzie była kelnerką.

Paolini urodziła się w Bagni di Lucca, miasteczku nazywanym „Szwajcarią Toskanii”, ale mówi po polsku, bo wakacje spędzała u babci w Łodzi. Stąd jej sympatia do pierogów. Po półfinale Billie Jean King Cup pozdrowiła kibiców w naszym języku. Nie jest pierwszą tenisistką o polskich korzeniach, która dołączyła do światowej czołówki, grając pod flagą innego kraju. Wcześniej na światowych kortach oglądaliśmy chociażby sukcesy Niemki Angelique Kerber czy Dunki Caroline Wozniacki.

Nie tylko ona we Włoszech do sukcesów dojrzała późno, bo przecież Flavia Pennetta swój jedyny wielkoszlemowy finał rozegrała jako 33-latka i na US Open pokonała rok młodszą Robertę Vinci. Później żadna inna zawodniczka z tego kraju o tytuł nie grała. Dziś Paolini bierze udział w rozkwicie włoskiego tenisa, któremu twarz daje oczywiście lider męskiego rankingu Jannik Sinner.