Czego dowiedziała się o sobie Iga Świątek podczas Billie Jean King Cup?

Zdarzały się w trakcie meczu momenty, gdy różnicę doświadczenia – zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji – było widać. Nie można też zapominać, że mecz toczył się na twardej, szybkiej nawierzchni. Paolini zapytana o to, co się zmieniło od czasu, gdy w finale Roland Garros wygrała ze Świątek w singlu tylko trzy gemy (teraz było 3:6, 6:4, 6:4) dla Polki wskazała także na nawierzchnię. Nie przeszkodziło to Polkom nawiązać z Włoszkami równorzędnej walki.

Liderka naszej kadry, choć tegoroczne turnieje wielkoszlemowe na hardzie kończyła po trzech meczach, w Maladze pokonała nie tylko Paolini, ale także wracającą do czołówki Paulę Badosę oraz Lindę Noskovą, czyli może – obok Mirry Andriejewej – najbardziej utalentowaną zawodniczkę touru. - Jestem zadowolona z tego, co pokazaliśmy jako drużyna. Wyciągnę z tego turnieju pozytywne emocje, bo wszystko wyszło dobrze tenisowo i super, jeśli chodzi o atmosferę - mówi Świątek.

Bille Jean King Cup. Czy drużyna pomogła Idze Świątek?

Półfinał „Tenisowego Pucharu Świata” - tak imprezę nazywa ITF - to największy sukces w dziejach naszej reprezentacji. Złożyła się na niego praca tenisistek, sztabu i Celta. Było widać, jak zawodniczki czerpią od siebie dobrą energię. Jeśli czegoś zabrakło, to większego wsparcia dla Świątek już na korcie bo choć Magda Linette po czterech godzinach walki wyleczyła się z koszmaru Sary Sorribes Tormo, to trzy dni później przegrała z Lucie Bronzetti, podobnie jak Magdalena Fręch z Bouzkovą.

- Mecz z Tormo był najdłuższy w mojej karierze, a i starcie z Czeszkami skończył się późno. Nie wyszłam na kort, ale moja energia była z dziewczynami – przyznaje Linette wskazując na czynnik zazwyczaj tenisistom obcy, czyli energię i nerwy inwestowane w dopingowanie koleżanek. - Kiedy miałam teoretycznie te łatwiejsze, wypracowane piłki przy których wychodzi, kto jest w pełni skoncentrowany i sfokusowany, było u mnie widać zmęczenie.