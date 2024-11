Piękna i długa noc w Maladze. Czy Polki mogą zdobyć Tenisowy Puchar Świata?

Ma prawo do radości, bo Polki w grze podwójnej odniosły na Czeszkami zwycięstwo, którego trudno było się spodziewać. Siniakova, czyli może najlepsza deblistka świata, oraz Bouzkova mierzyły się z Kawą i Świątek, a więc tenisistką, która tej konkurencji właściwie nie gra – po raz ostatni próbowała się w niej trzy lata temu – lecz na korcie jest piekielnie inteligencja i umie słuchać, co przyniosło efekt.

Wynik to spełnienie marzeń, bo ominęłam już ten turniej kilka razy, a teraz, kiedy mam szansę, chcę mieć wpływ i zrobić coś dobrego Iga Świątek

Wiceliderka światowego rankingu słuchała właśnie Kawy, która - gdy minęła północ, a mecz wciąż trwał – mogła świętować 32. urodziny. Właśnie dlatego kibice zaśpiewali jej „Sto lat”.

Wcześniej doświadczona deblistka szeroko się uśmiechnęła, kiedy w korytarzu hali zobaczyła siebie na plakacie reklamującym zawody. - Zdziwiłam się, że jestem w tak dobrym towarzystwie – mówiła Kawa już po meczu, ale Świątek się wtrąciła i dopowiedziała: - To one są w dobrym towarzystwie.

- Nie byłyśmy faworytkami. Kasia dobrze dobierała taktykę i mówiła, co robić. Wynik to spełnienie marzeń, bo ominęłam już ten turniej kilka razy. Teraz chcę mieć wpływ i zrobić coś dobrego – mówi Świątek. - To był poziom rewelacyjny, bo choć jedna mówi, że nie umie debla, a druga - że może się poprawić, to później wychodzą i grają tak, że ręce same składają się do oklasków – nie kryje Celt.