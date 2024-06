- Jestem dumna z tej zróżnicowanej krwi, która płynie w moich żyłach — nie kryje Paolini. - Czuję się Włoszką, bo tam się urodziłam, ale pochodzenie także jest ważną częścią mojego życia. Moja mama była Polką, ale dziadek jest Ghańczykiem. Myślę, że dzięki niemu jestem taka szybka. Kiedy byłam młodsza, tak w okolicach dziesiątego roku życia, każde wakacje spędzałam w Polsce, więc mówię w tym języku. To wszystko jest czymś więcej, co mam w sobie, jako osoba. Jestem z tego dumna.

Roland Garros. Jasmine Paolini w życiowej formie zagra o finał

Paolini osiągnęła życiową formę jako 28-latka, jej kariera rozwijała się wolno. Dopiero w tym sezonie, podczas Australian Open, awansowała do czwartej rundy turnieju Wielkiego Szlema. - Nie jest tak, że nagle coś we mnie przeskoczyło. To był proces, który zaczął się dziać w połowie czerwca ubiegłego roku. Z meczu na mecz zaczynałam czuć, że mogę grać na coraz wyższym poziomie - mówi.

Dziś sytuacja jest inna. - Wychodzę na kort i mówię: „Masz szansę wygrać mecz”, a kiedyś stając naprzeciwko kogoś z czołówki wydawało mi się, że potrzebuję cudu. Przegrywałam więc tak naprawdę spotkania, zanim jeszcze się zaczęły - opowiada Paolini. - Co się zmieniło? To dobre pytanie. Pomogło mi wygrywanie z tymi najlepszymi albo to, że po prostu byłam w stanie zacząć nawiązywać z nimi walkę. Nie wiem, dlaczego wcześniej w siebie nie wierzyłam.

Włoszka jest dość niska (163 cm) więc niedostatki fizyczne musi na korcie nadrabiać sprytem. - Chciałabym być wyższa, ale akceptuje to, jaka jestem i pracujemy po prostu nad tym, co mogę zrobić - wyjaśnia. Teraz jej talent oraz możliwości sprawdzi Świątek. Początek sobotniego finału o 15.00.