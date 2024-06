Roland Garros. Iga Świątek na ustach tenisowego świata. "To samo robi Carlos Alcaraz"

– To wielka mistrzyni, która wie, jak zwyciężać. Czasami zdarza się, że idąc przez turniej, masz takie mecze, jak ten z Osaką, która prawie Świątek wyeliminowała. One czynią cię silniejszym – podkreśla mistrz Roland Garros z 1989 roku Michael Chang. Ostatnie mecze potwierdziły słowa Vondrousovej na jej temat: – Jeśli jest w gazie, to nie pokazuje żadnej słabości, którą mogłabyś wykorzystać.

Kobiecy tour najwięcej zawdzięcza właśnie Świątek. Kiedyś taką rolę odgrywała w swoim pokoleniu Martina Navratiliova, a dziś – Iga. Zrobiła różnicę i pociągnęła za sobą inne, aż do końca pierwszej setki Mats Wilander

Roland Garros. Iga Świątek popycha tenis jak Carlos Alcaraz

Kobiecy tenis kręci się dziś wokół Świątek tak samo, jak w Paryżu to Ziemia orbituje wokół niej. – Jest tak skupiona, tak zdeterminowana, pracuje tak ciężko na korcie oraz poza nim i pokazuje w ten sposób innym: „Wygram wszystko, jeśli nie weźmiecie się na serio za swoją grę” – przyznaje w rozmowie z „Rz” dwukrotny mistrz Roland Garros, a dziś ekspert telewizyjny Mats Wilander.

Szwed uważa, że właśnie Polka stoi za szybkim wzrostem poziomu kobiecego tenisa w ostatnich latach – mówi. – Tour najwięcej zawdzięcza właśnie jej. Kiedyś taką rolę odgrywała w swoim pokoleniu Martina Navratiliova, a dziś – Świątek. Zrobiła różnicę i pociągnęła za sobą inne, aż do końca pierwszej setki. Popycha kobiecy tenis tak samo, jak z męskim robi to Carlos Alcaraz.

Świątek w czwartkowym półfinale zmierzy się z Coco Gauff. Drugą parę stworzą zwyciężczynie meczów Jasmine Paolini - Elena Rybakina i Mirra Andriejewa - Aryna Sabalenka. Środowe ćwierćfinały będą odpowiednio drugim oraz trzecim meczem na korcie Philippe-Chatrier i rozpoczną się nie przed 14.15, po zakończeniu meczu deblowego. Transmisje z Roland Garros w Eurosporcie.