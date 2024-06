Roland Garros. Iga Świątek w półfinale! Polka zabija u rywalek miłość do tenisa

Iga Świątek pokonała Marketę Vondrousovą 6:0, 6:2 i awansowała do półfinału Roland Garros. To znów było jedno z tych spotkań, które zabijają u rywalek przyjemność z gry, a może nawet miłość do tenisa.