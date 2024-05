Bombardowała Polkę mocnymi uderzeniami tak samo, jak deszcz uderzał w dach kortu Philippe'a Chatriera. Świątek obroniła jeszcze swój serwis, ale wciąż przegrywała — 3:5. Osaka serwowała więc po mecz. Polka miała break pointa, ale go nie wykorzystała. Udało się przy drugim, gdy po udanym returnie Osaka wyrzuciła piłkę w aut. Japonka chwilę wcześniej zmarnowała piłkę meczową.

Liderka światowego rankingu wyszarpała sobie szansę na powrót do meczu i szala zaczęła się przechylać. Polka włączyła tryb „terminator”. Osaka własne podanie zakończyła podwójnym błędem, a Świątek swoje obroniła. To był jeden z najwspanialszych powrotów w jej karierze.

Roland Garros. Iga Świątek i Naomi Osaka, rywalki wyjątkowe

Historia ich bezpośrednich starć – wygrana przez Japonkę 7:6(4), 6:4 w Toronto pięć lat temu oraz zwycięstwo Polki 6:4, 6:0 w Miami przed dwoma laty – obrazuje, jak trajektorie karier obu tenisistek się przecięły. Świątek konsekwentnie się wznosi. Osaka, która od wygrania Australian Open w 2021 roku ani razu nie wychyliła nosa poza trzecią rundę turnieju Wielkiego Szlema, długo pikowała.

Karierę zawieszała dwa razy. Najpierw zmagała się z depresją, gdy po sukcesach przygniótł ją ciężar popularności. Później zdecydowała się na macierzyństwo. Teraz wróciła ponownie i już przed meczem wiedzieliśmy, że gra znacznie lepiej, niż sugeruje jej miejsce w rankingu.

134. miejsce zajmuje Naomi Osaka w rankingu WTA, ale gra znacznie lepiej

Dziś Osaka zajmuje 134. miejsce na świecie, a droga do meczu ze Świątek wiodła przez pokonanie Włoszki Lucii Bronzetti (6:1, 4:6, 7:5). To było jej pierwsze zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema od Australian Open w 2022 roku. Wcześniej – w Rzymie – potrafiła wygrać z Darią Kasatkiną, a w Dausze pokonała Carolinę Garcię, co można było uznać za demonstrację siły.