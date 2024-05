To był mecz rówieśniczek, obie zaczęły grać w tenisa jako 6-latki, ale ich rzemiosło jest inne. Fręch długo wspinała się po drabinie światowego rankingu, co wciąż często widać. Strefą komfortu jest dla Polki obrona. Kiedy może przejąć inicjatywę, często wybiera rozwiązania zachowawcze.

Jeden z kibiców jeszcze na początku meczu, zagrzewając Fręch do walki, krzyknął: „Ona się ciebie boi”, lecz to było tylko życzenia. Kasatkina okazała się tenisistką lepszą, co potwierdziła w drugim secie. Nie przeszkodziło jej nawet poślizgnięcie przy wyniku 1:1, po którym poprosiła o przerwę medyczną. Wróciła na kort, przełamała serwis Fręch, później zrobiła to jeszcze dwa razy i wygrała 6:1.

Roland Garros. Dlaczego Daria Kasatkina jest tenisistką wyklętą

Kasatkina jest Rosjanką, ale nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek do swojego kraju wróci. 27-latka należy bowiem do tych odważnych ludzi, którzy nie boją się nazywać wojny prowadzonej przez swój kraj w Ukrainie „koszmarem”.

Dwa lata temu nie tylko wyraziła sprzeciw wobec działań zbrojnych, ale także zdradziła, że spotyka się z łyżwiarką figurową Natalją Zabijako, choć rosyjskie prawo zakazuje jakichkolwiek dyskusji na temat związków nieheteroseksualnych. - Życie w zgodzie z samym sobą to jedyna rzecz, która się liczy, p… wszystko inne - mówiła wówczas Kasatkina.

Deputowany do Dumy Roman Teriuszkow po jej coming-oucie — wcześniej za grę pod neutralną flagą krytykował Daniiła Miedwiediewa — domagał się dodania jej do listy zagranicznych wrogów Rosji, wpisując się w wojnę domową, która toczy się w jego kraju wobec sportowców.