Rafael Nadal odpadł z Roland Garros. Paryż będzie miał nowego króla

Zverev mówił, że starcie z Nadalem na korcie Philippe’a Chartiera to największe wyzwanie współczesnego tenisa. Wydaje się, jakby Hiszpan uderzał tam piłkę odrobinę mocniej i poruszał się nieco szybciej niż gdziekolwiek indziej. Nic więc dziwnego, że przed tegorocznym meczem oznajmił: - Przygotowuję się tak, jakbym miał stanąć przeciwko Nadalowi w szczycie formy.

Kiedy końca dobiegł pierwszy gem, mógł być zmieszany. Nadal otworzył go nieudanym skrótem, a zamknął - podwójnym błędem serwisowym. Paryska publiczność potrafiła docenić klasę Zvereva i udane zagrania nagradzała brawami, ale kiedy Hiszpan wygrał swój kolejny gem serwisowy, tłum wybuchł entuzjazmem. Tenisista, którego drugim imieniem zawsze była „determinacja” wysłał sygnał bowiem, że nie składa broni. Zapału, zdrowia i umiejętności wystarczyło na trzy godziny.

- Gdybym nie miał w sobie pewnej dozy wiary w to, ze mogę tu dobrze grać, to bym do Paryża w ogóle nie przyjechał - podkreślał Nadal i moglibyśmy mu wierzyć, bo rok wcześniej z Roland Garros przecież się wycofał. Teraz wrócił do miejsca, gdzie ziemia kręci się wokół niego. Długo nie było pewne, czy w ogóle zagra w Paryżu, ale przecież nie wolno zamykać takiej historii bez pożegnania.

Rafael Nadal. Serce wojownika i radość dziecka

Hiszpana na lotnisku witało kilka tysięcy kibiców. Jego przybycie do Paryża francuskie media relacjonowały niczym przylot gwiazdy rocka, ale większość gigantów muzyki mogłaby pozazdrościć Nadalowi etyki pracy. Nigdy przed Roland Garros nie pojawił się w Paryżu tak wcześnie. Trenował przez tydzień, nawet po trzy godziny dziennie. Rozgrywał sparingi i zwyciężał: z Sebastianem Kordą, Stanem Wawrinką, Daniiłem Miedwiediewem.

Konferencja prasowa przed turniejem, na którą się spóźnił, zgromadziła blisko 150 dziennikarzy. Usłyszeli, że choć za Nadalem dwa lata cierpienia — zagrał w tym czasie tylko 15 meczów, operował lewe biodro i zmagał z bólem mięśni brzucha — to teraz czuje się lepiej. Mówił dużo, szeroko się uśmiechał. Dziękował kibicom za całą miłość, jaką dostaje od nich podczas turnieju w Paryżu.