Jak Roland Garros to pięć setów. Hubert Hurkacz długo walczył w pierwszej rundzie

Aby dostać się do Roland Garrosa musiał przejść eliminacje. Wygrał trzy mecze, z czego finałowy po kreczu rywala. W drugiej rundzie pokonał Stefano Napolitano, co należy uznać za wielką niespodziankę. W porównaniu z Hurkaczem to zawodnik grający co najmniej dwie ligi niżej, ale to właśnie przykład zawodnika, który nie mając nic do stracenia, może stać się groźny.

Mochizuki zaskakuje Huberta Hurkacza

Zaczęło się zgodnie z planem. Polak rozpoczął od szybkiego prowadzenia 2:0, tracąc tylko trzy punkty. Zanosiło się na łatwy i przyjemny mecz, idealne przetarcie przed kolejnymi rundami, w których czekają znacznie bardziej wymagający przeciwnicy.

Potwierdziła się jednak reguła, że Hurkaczowi zwycięstwa w pierwszych rundach, a na Roland Garrosie szczególnie, nigdy nie przychodzą łatwo. Na 12 meczów w turnieju głównym pięciokrotnie w Paryżu musiał grać pięć setów i tylko dwa z nich wygrał. Trzy ostatnie spotkania to właśnie pięciosetówki.

Polak bardziej przypominał w niedzielne popołudnie na korcie numer 7 nierównego zawodnika z poprzednich edycji Roland Garros niż pewniaka z tegorocznego sezonu na mączce. Nieoczekiwanie dał się dwa razy przełamać młodemu Japończykowi i przegrał pierwszego seta 4:6.

Hurkacz w jeszcze większych kłopotach

W kolejnym nie dał się już zaskoczyć Mochizukiemu. Przełamał go w szóstym gemie. Wygrał 6:3. Cały czas nie miał przewagi jaka wynikałaby z doświadczenia i rankingu. Tę niezrozumiałą niepewność Hurkacza Japończyk wykorzystał.