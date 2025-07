Miała tenisowy świat u swych stóp. Podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Tokio dostąpiła zaszczytu zapalenia znicza olimpijskiego. Sama toczyła jednak walkę z trudnym przeciwnikiem. Wyznała, że od 2018 roku choruje na depresję. Na korcie była pewną siebie wojowniczką, poza nim dziewczyną zmagającą się ze społecznymi lękami.

Ukrywała to przed światem, przed kamerami robiła dobrą minę do złej gry. Ale w końcu coś w niej pękło. Opowiedziała o swoich problemach, musiała zrobić sobie przerwę od tenisa, by pobyć z rodziną, zadbać o zdrowie psychiczne i lepsze samopoczucie.

W lipcu 2023 roku urodziła córkę Shai. W zeszłym roku dołączyła do grona tenisowych matek powracających na kort po urlopie macierzyńskim, choć kiedyś nie wierzyła, że to możliwe.

Montreal. Możliwy pojedynek Naomi Osaka – Iga Świątek

Stara się odzyskać dawną pozycję. Przed rokiem w drugiej rundzie Roland Garros stoczyła pasjonujący pojedynek ze Świątek, była bliska wyeliminowania Polki, miała piłkę meczową, ale przegrała 6:7, 6:1, 5:7. Wtedy w jej trenerskim boksie był Wim Fissette, dziś prowadzący Igę.

W Montrealu może dojść do ciekawej sytuacji, bo Osaka i Świątek mają szansę na siebie trafić, ale dopiero w półfinale.