- Nie orientuję się zbytnio w tutejszym kalendarzy gier. Nie mam też pewności, czy spotkania w sesji nocnej to faktycznie prime time. Rafael Nadal zazwyczaj występuje tutaj w takich porach, jak zagrałyśmy my, więc uznałam, że najwyraźniej to jest paryski prime time — mówi z uśmiechem Osaka. - Trudno mi więc. Przyjechałam tu dla dobrych emocji.

Roland Garros. Naomi Osaka się odbudowuje

Osaka odbudowuje się dziś zarówno mentalnie, jak i sportowo po długiej przerwie, więc odległe miejsce, które zajmuje w światowym rankingu, nie oddaje jej umiejętności. - Mam wrażenie, że rosnę z każdym turniejem. Do spotkania z Igą podeszłam tak, jak do mojego pierwszego meczu z Sereną Williams podczas US Open. Skupiałam się na sobie. Nie miałam chyba innego wyboru. Starałam się grać punkt po punkcie. Nie patrzę wstecz. Traktuję to spotkanie jako element procesu.

Japonka zdradza, że w dniu meczu napisała w swoim dzienniczku: „Bądź z siebie dumna”. - Mówienie tak do siebie daje mi naprawdę dużo siły, bo czasami zdarza się, że przeklinam samą siebie w myślach i to rodzi dość negatywne odczucia. Dziś mogę przyznać, że jestem dumna z drogi, którą pokonałam. Mam nadzieję, że to wszystko będzie stawało się coraz bardziej pozytywne.

Jestem dzieckiem kortów twardych. Byłoby cudownie zmierzyć się z Igą także na takiej nawierzchni Naomi Osaka

Styl, w jakim zagrała Osaka, zasługuje na jeszcze większe uznanie mają w pamięci fakt, że nigdy wcześniej podczas Roland Garros nie awansowała dalej niż do trzeciej rundy. - Nie chcę być dla siebie zbyt surowa, bo grałam przecież ze Świątek na jej nawierzchni — przyznaje 26-latka. - Jestem dzieckiem kortów twardych. Byłoby cudownie zmierzyć się z Igą także na takiej nawierzchni. Mówiłam już poza tym w Australii, że tak naprawdę szykuję się przede wszystkim na wrzesień, czyli US Open.