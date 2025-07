Pokonała legendę, ale z Rybakiną już sobie nie poradziła. Magdalena Fręch żegna się z Waszyngtonem

Z kim zaręczyła się Venus Williams?

Williams, która przed amerykańską publicznością ogłosiła, że zaręczyła się z urodzonym w Danii włoskim modelem i aktorem Andreą Pretim, wystartuje z kolei w Cincinnati. Od organizatorów dostała dziką kartę.

– Mój narzeczony jest tutaj. Nigdy nie widział, jak gram, ale to on zachęcał mnie do powrotu na kort – opowiadała siedmiokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych.

Początek rywalizacji w Cincinnati 7 sierpnia.