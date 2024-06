Roland Garros. Agnieszka Radwańska: Huberta Hurkacza stać na więcej

Świątek przyleciała do Paryża jako obrończyni tytułu i liderka rankingu, więc jej występ w turnieju przebiega zgodnie z planem. Hurkacz w turnieju singlistów był rozstawiony z „ósemką” i po jego odpadnięciu w czwartej rundzie można czuć niedosyt. - Na pewno stać go na więcej, bo podczas turniejów Wielkiego Szlema na razie nie osiąga wyników, na jakie go stać - potwierdza Radwańska.

- Hurkacz ma wszystko, aby zajść dalej. Coś jednak nie działa - chyba głowa, bo jeśli chodzi o sam tenis, to ma wszystko. Przeciwko Grigorowi Dmitrowowi nie pokazał całego swojego tenisa. Uciekła mu koncentracja, później chciał wrócić, ale było za późno. Stać go na więcej i myślę, że jego czas w turniejach Wielkiego Szlema jeszcze przyjdzie - zapewnia była wiceliderka światowego tenisa.

Nigdy nie widziałam Hurkacza w takim stanie. On jest raczej z tych spokojnych, którzy nawet rakietą rzucają tak, żeby jej przypadkiem nie połamać Agnieszka Radwańska

Polakowi w niedzielnym meczu puściły nerwy, gdy pytał Dimitrowa, czy ten zgodziłby się na zmianę sędziego. - Kiedy ja jeszcze grałam w tenisa, to nie było challenge'u, więc awantury były ogromne. Hubert miał chyba wrażenie, że sędzia po jednej z akcji sprawdziła zły ślad i mnie też się tak wydawało, ale dostałam smsa, że w tym meczu nie pomyliła się ani razu - mówi Radwańska.

Nasza była tenisistka przyznaje, że tak zirytowanego Hurkacza nie pamięta. - Nigdy nie widziałam go w takim stanie - przyznaje. - On jest raczej z tych spokojnych, którzy nawet rakietą rzucają tak, żeby jej przypadkiem nie połamać. Nie spodziewałam się po nim, że tak się uniesie, ale tenis to gra emocji, nerwów, presji. Każdemu może się więc zdarzyć.