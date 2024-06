WTA zagroziła wówczas Potapowej grzywną, a sama Rosjanka zapewniła, że nie szuka kontrowersyjnych gestów, a jedynie pokazuje szacunek do swojego pracodawcy oraz ukochanego klubu. - Świątek mnie potępiła, ale jej skargi nie mają dla mnie znaczenia — mówiła.

- Obie wyraziłyśmy swoje zdanie i nigdy o tym bezpośrednio nie rozmawiałyśmy. To media rozdmuchują, jakby był między nami jakiś konflikt. Koncentruję się na tenisie i myślę, że ona zrobi to samo. Jestem profesjonalistką i niezależnie od tego, z kim gram, zawsze staram się mieć takie samo podejście. To mecz tenisa i wątpię, aby zmienił coś w sytuacji na świecie — zapewniała Świątek.

Roland Garros. Iga Świątek czeka na kolejną rywalkę

Polka w kolejnej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Olga Danilović (125. WTA) - Marketa Vondrousova (6. WTA). Świątek z tą pierwszą dwukrotnie wygrywała, ale w 2019 roku. Bilans naszej tenisistki z drugą także jest korzystny — to 3:0. Ćwierćfinały kobiet odbędą się we wtorek i środę.